El Concejo Municipal aprobó el proyecto de pavimentación en 26 barrios

El Concejo Municipal aprobó la ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a iniciar la pavimentación de calles en más de 20 barrios de la ciudad. Esta iniciativa, que se llevará a cabo mediante un sistema de contribución por mejoras con facilidades de pago, prevé la pavimentación de 260 cuadras con materiales que garantizan una durabilidad de 30 años.

La concejal Alejandra Sagardoy, en su calidad de integrante del proyecto, indicó que la obra comenzará en la zona “L”, en el barrio Mora, siguiendo por la calle Constitución entre Don Orione y Marchini. La ejecución dependerá del cumplimiento de pagos de los frentistas, a diferencia del plan anterior que se basaba en un sorteo.

Durante la sesión, el concejal Juan Senn propuso modificaciones al proyecto original, sugiriendo aumentar el número de cuotas para el pago de la pavimentación. Propuso elevar de 60 a 100 el número de cuotas y de 120 a 240 para casos específicos, argumentando que el actual plan no se alineaba con la capacidad operativa del Municipio para realizar las obras.

Este planteamiento fue objeto de debate, con opiniones divididas entre los concejales. Senn enfatizó que elevar las cuotas podía provocar dificultades económicas para los contribuyentes, ya que la pavimentación se completaría en un plazo mayor al del pago.

La concejal oficialista Carla Boidi defendió la estructura del plan presentado, argumentando que ya existían disposiciones para planes especiales en la ordenanza y rechazó las propuestas de la oposición. A pesar de un acalorado intercambio de opiniones, el Concejo votó en favor del proyecto original, excluyendo las modificaciones sugeridas.

En otras decisiones, se aprobó la licitación para la auditoría externa de la Municipalidad, con Leandro Esteban Chavarini como único oferente. Al respecto, Senn expresó su preocupación por el tiempo que transcurriría sin auditoría.

El Concejo también aprobó solicitudes de información sobre la línea telefónica municipal 147 y la activación de la "Línea de Escucha Activa" para abordar crisis de salud mental, que aún no ha sido implementada. La concejal Carla Boidi afirmó que se está trabajando en el tema, aunque la oposición criticó la falta de acciones concretas.

Finalmente, se discutieron reparaciones de semáforos y mejora de la iluminación pública en determinadas áreas, con énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad en espacios comunitarios, como en la escuelita de fútbol en barrio Italia.