Tres agentes municipales cesanteados por "abuso laboral"

Después de tres años de investigación, la Fiscalía Municipal de Rafaela, liderada por el Dr. Matías Gentinetta, ha decidido cesantear a tres agentes de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, tras denuncias presentadas por trabajadores de la misma dependencia. Además, dos agentes implicados recibirán una suspensión de 30 días, aunque, hasta el momento, ya se encontraban suspendidos o de licencia por diferentes motivos.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial, se ha confirmado que los agentes cesanteados y suspendidos han sido notificados de estas decisiones, lo que permitirá la apertura de procedimientos adicionales más allá de lo administrativo. Las cesantías se han realizado con causa justificada, por lo que el Estado local no deberá abonar indemnización alguna. Los agentes suspendidos, por su parte, han regresado a sus funciones tras cumplir con la suspensión, que se considera la máxima sanción permitida según las normativas vigentes.

Se espera que en los próximos días se haga pública la resolución oficial de la Fiscalía, similar a lo ocurrido recientemente con otro agente que fue despedido por faltas en el área de transporte urbano. Este anuncio permitirá conocer los argumentos detrás de las decisiones adoptadas, que surgieron a raíz de serias denuncias de empleados en Protección Vial, las cuales incluso llevaron a movilizaciones por parte del SEOM durante el mandato de Luis Castellano.

Entre las irregularidades mencionadas se incluyen abuso de autoridad, violencia de género y la gestión arbitraria de horas extras.