Valeria Solterrmam explosiva

Valeria Solterrmam explosivaRAFAELA R24N
La concejal no se calla nada, habla de todo, denuncia irregularidades y sostiene que resulta "imposible" hablar con funcionarios municipales. Conocida por su carácter enérgico y directo, no ha dudado en poner el dedo en la llaga, abordando temas que muchos en el municipio preferirían ignorar. Sus denuncias van desde irregularidades administrativas, que podrían implicar mal manejo de fondos públicos, hasta la falta de respuesta por parte de funcionarios que, según ella, deberían estar al servicio de la ciudadanía.
