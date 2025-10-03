Los Pumas cierran el Rugby Championship en Londres

Los Pumas cierran el Rugby Championship en LondresDEPORTES Omar EDEN
Los Pumas se alistan para su último partido del Rugby Championship 2025, tras la derrota ante Sudáfrica por 67-30, que les impidió aspirar al título. El seleccionado argentino enfrentará nuevamente a los Springboks el sábado a las 10:00 (hora argentina) en el icónico estadio de Twickenham, en Londres.
En conferencia de prensa, el entrenador Felipe Contepomi anunció siete cambios en la alineación y dos bajas notables por lesión. Gonzalo García y Tomás Albornoz están fuera, siendo reemplazados por Simón Benítez Cruz y Gerónimo Prisciantelli.
La formación titular incluirá a Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi en la primera línea; Guido Petti y Pedro Rubiolo en la segunda; y una tercera línea compuesta por Pablo Matera, Juan Marcos Kremer y Santiago Grondona. Benítez Cruz y Prisciantelli ocuparán las posiciones de medio scrum y apertura, respectivamente, en una apuesta por la juventud. Los centros serán Santiago Chocobares y Justo Piccardo, mientras que Santiago Carreras, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía se encargarán de las puntas y el fondo.
Un dato destacado: Julián Montoya disputará su partido número 52 como capitán, convirtiéndose en el jugador con más apariciones liderando a Los Pumas, superando a Agustín Creevy (51) y Lisandro Arbizu (48), entre otros. Montoya asumió el rol de capitán en julio de 2021.
Aunque el título está fuera de alcance, Los Pumas buscarán terminar el torneo con una actuación digna ante el campeón mundial, en un escenario que les permitirá evaluar su rendimiento futuro.