Neymar volvió a quedar fuera de la Selección de Brasil

El delantero no ha sido convocado desde que Carlo Ancelotti asumió como director técnico en mayo. Neymar se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión en la rodilla durante un partido con la selección en octubre de 2023. En las tres convocatorias anteriores, su estado de salud impidió su inclusión en el grupo.

Sorprendentemente, los periodistas no preguntaron sobre Neymar durante la conferencia, lo que refleja una creciente aceptación de su ausencia. Esta es la primera vez que Ancelotti no menciona al jugador desde que tomó las riendas del equipo y ha reiterado que solo convocará a aquellos que estén al 100% de sus capacidades físicas, algo que Neymar no puede garantizar en este momento. Su situación complica su futuro en la selección de cara al Mundial 2026.

Entre las novedades de la lista, destaca el regreso de Vinicius Jr., quien se había perdido las últimas dos fechas de Eliminatorias. Sin embargo, Brasil también enfrentará bajas significativas, como las de Raphinha, Marquinhos y Alisson, todos por lesiones.

La selección brasileña partirá el lunes hacia Seúl, donde se enfrentará a Corea del Sur el 10 de octubre. Posteriormente, viajará a Tokio para disputar un partido contra Japón el 14 de octubre, cerrando así su gira asiática.

Neymar, por su parte, jugó su último partido con la selección el 17 de octubre de 2023, contra Uruguay en Montevideo, donde sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y fue sustituido por Richarlison, abandonando el estadio en muletas.