Icardi celebró que se haya archivado una denuncia en su contra

Mauro Icardi anunció este jueves en Instagram el archivo de una causa penal en su contra, compartiendo una imagen de un expediente y el mensaje: "Causa penal archivada".

El delantero del Galatasaray se refería a la denuncia presentada por el Colegio Lincoln, que lo acusaba de supuesta violencia contra Benedicto, hijo de Wanda Nara y Maxi López. Posteriormente, el padre del joven se sumó a la querella.

Icardi escribió: “Me dicen que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? ¡A mí no!”, y continuó: “Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia. ¿Cuál será la próxima?”. Además, expresó su preocupación por el bienestar de los menores involucrados, afirmando que “el daño es irreparable”. Finalmente, concluyó con un mensaje de despedida.