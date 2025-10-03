El dólar frenó escalada ante la intervención oficial y la brecha perforó el 10% con la caída de financieros

El dólar mayorista frenó su escalada alcista este jueves ante la renovada intervención oficial, aunque de menor magnitud que en la víspera, con un mercado tenso que operó muy atento a las novedades sobre el auxilio financiero de EEUU. Según las mesas de dinero, el Tesoro volvió a colocar una "muralla" en los $1.425, en busca de disuadir a la sostenida demanda privada en busca de aguantar las largas tres semanas que todavía restan hasta las elecciones nacionales.

La noticia del viaje inmediato del equipo económico a Washington para reunirse con Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, logró descomprimir algo de presión compradora. Así, el dólar oficial subió $1,50 y cerró $1.424,5 en el segmento mayorista, por debajo de la línea de $1.425, a la que en el mercado denominaron como "la banda de la banda", en donde el Tesoro vende dólares para contener la cotización.

A lo largo de la rueda aparecieron posturas de ventas presuntamente oficiales por un volumen total de u$s300 millones, de las cuales se operó una buena cantidad, según confirmaron fuentes del mercado a Ámbito.

A nivel minorista, el dólar cayó $2.73 y cerró a $1.401,38 para la compra y a $1.454,16 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el BCRA. En el Banco Nación (BNA) la divisa cerró sin cambios a $1.450. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó a $1.885.

Por su parte, los financieros redujeron la brecha con el dólar oficial; en ese marco el CCL retrocedió 1,6% a $1.548,41, mientras que el MEP cayó 1,5% a $1.500. El dólar blue bajó $10 a $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

La demanda de cobertura en dólares se mantuvo firme no solo a través de la compra de dólares, sino a través de futuros y un crecimiento en la demanda de dólar linked, luego de que la liquidación del agro dejara al Tesoro con menos dólares acumulados de lo que se esperaba. Mientras, el Gobierno sigue compenetrado en defender las bandas cambiarias, aún a costa de perder los dólares que logró acumular los días anteriores.

Según estimaciones de la consultora Equilibra, mientras las grandes cerealeras aportaron cerca de u$s5.700 millones al BCRA, el Tesoro compró aproximadamente el 38% de este monto (u$s2.175 millones), una cifra que tuvo "gusto a poco" para casi todos los analistas.

Las expectativas de devaluación crecen pese a la insistencia del Gobierno con las bandas

En ese marco, tanto personas como empresas y grandes inversores demuestran sus crecientes expectativas de devaluación. Para frenar la presión en el MLC, el Gobierno decidió restablecer la restricción cruzada, que le impide, a quienes compran al oficial, vender en los financieros durante 90 días.

No obstante, esto a la vez genera un incremento de la brecha. En efecto, el spread entre el oficial y el CCL escaló desde el 2,3% al 8,7% desde inicios de la semana pasada.

Por otra parte, la búsqueda de cobertura en "moneda dura" también se reflejaron en los contratos de dólar futuro y en el apetito por los bonos dólar linked. En el primer caso, el mercado ya "pricea" para fin de octubre a un tipo de cambio a $1.459,5, un valor que supera al techo de la banda estimado para ese momento, que está en torno a los $1.578.

Respecto de los dólar linked, el mercado estimó importantes ventas del BCRA en el título que vence en octubre (D31O5). "En una rueda donde el tipo de cambio venía muy tomador, la única herramienta con la que cuenta el Central para contener el dólar en este contexto es la venta de este título, ya que vía futuros no tiene margen de intervención (porque la posición vendida ya está cerca del tope permitido)", detalló Martín de la Fuente, analista de Research de Adcap.

Aun así, el especialista agregó que ya es escasa la tenencia en cartera de esta letra por parte de la autoridad monetaria, "por lo que es probable que en los próximos días, si se quiere mantener esta dinámica, se comunique un canje adelantado para recomponer tenencia a cambio de títulos a tasa fija".

El mercado "pricea" un dólar más alto y reclama acumulación de reservas

Todo este escenario muestra que las posibilidades de que el dólar se mantenga entre las bandas es cada vez más difícil, mientras no esté claro el tipo de ayuda que recibirá el Gobierno por parte de EEUU. "No queda duda de que el mercado irá a testear nuevamente la banda superior", pronosticó Nicolás Cappella, de IEB.

Por su parte, la consultora 1816 señaló en un informe que "el mercado parece estar otra vez haciéndose la idea de que no queda otra que tener un tipo de cambio más alto, resultante de la necesidad del Gobierno de comprar divisas para pagar la deuda".

La entidad avizora un creciente saldo negativo en las arcas del Tesoro y el BCRA, dado que el Gobierno no muestra intenciones de dejar flotar el tipo de cambio. "El gran inconveniente del régimen cambiario actual es que hay brecha, a la vez que hay acceso libre para individuos en el MLC. No hay muchos antecedentes de esta combinación, que hace que los incentivos a demandar spot sean inmensos", alertó.

Bajo este panorama, la próxima reunión entre el presidente Javier Milei y su par norteamericano Donald Trump será determinante para las expectativas, así como también será importante el resultado electoral. De todos modos, esto refleja que el esquema cambiario actual es demasiado frágil y que el costo de no haber acumulado reservas es cada vez más caro.

Fuente: Ámbito