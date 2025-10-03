Triple femicidio: la autopsia reveló que Lara Gutiérrez murió por un shock hipovolémico

La autopsia realizada a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo en el triple femicidio de Florencio Varela, determinó que la víctima murió por un shock hipovolémico tras recibir múltiples heridas de arma blanca.

Según el informe de la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur en Temperley, Lara presentó tres lesiones principales de arma blanca y otras heridas punzocortantes. La causa del deceso fue la sección de la arteria carótida primitiva derecha, lo que provocó una pérdida masiva de sangre.

El documento detalla además que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción y que se hallaron diversos elementos asociados al crimen: una mordaza de cinta plástica a nivel de la boca y el cuello, otra cinta en las rodillas, un cordón atando ambos tobillos, un cuchillo de cubierto con filo aserrado y mango negro, además de fragmentos de vidrio verde.

El informe forense señala también que algunas partes del cuerpo mostraban livideces dorsales generalizadas, tenues y fijas, pero no se registró presencia de fauna cadavérica.

Por último, los peritos advirtieron que el cadáver permaneció refrigerado desde su ingreso hasta el momento de la operación de autopsia, lo que podría haber alterado la estimación precisa de la data de muerte.





El fiscal de la causa habló sobre el "Pequeño J", Matías Ozorio y dio detalles de la investigación

El fiscal en la causa del triple femicidio de Florencio Varela, Adrián Arribas, habló a la prensa este jueves por la mañana. En su declaración, adelantó una serie de procedimientos y definió el caso como "aberrante" en diálogo con C5N.

En las últimas horas, se conoció que el acusado Matías Ozorio, señalado como la mano derecha del " Pequeño J", fue expulsado de Perú luego de que ambos fueran detenidos tras permanecer prófugos.

Al ser consultado, el letrado también negó que se abriera el secreto de sumario -establecido este martes 30- y afirmó que se tienen que cumplir las 48 horas, por lo que no adelantó si habría más detenciones y allanamientos.

Fuente: Ámbito