Senadores de Florida proponen duplicar a cien millones de dólares la recompensa por Maduro

Los senadores de Florida, Rick Scott y Ashley Moody, han presentado la 'Stop Maduro Act', que incrementa a 100 millones de dólares la recompensa por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Esta recompensa duplica la cantidad establecida por la administración de Donald Trump en agosto, que era de 50 millones de dólares, superando así la oferta presentada para el líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.

La nueva iniciativa permite que el Departamento de Estado pague recompensas a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de Maduro por delitos relacionados con narcóticos. Además, cualquier pago debe provenir de bienes confiscados por Estados Unidos, ya que el Departamento de Justicia ha asegurado más de 700 millones de dólares en activos vinculados al mandatario venezolano, incluidos dos aviones privados y nueve vehículos.

Durante la presentación de la propuesta en Doral, una ciudad del sur de Florida con gran población venezolana, Moody enfatizó la conexión entre el narcotráfico y la seguridad nacional, señalando que Maduro lidera el llamado Cartel de los Soles. "El narcoterrorismo es una guerra contra nuestro país y nuestras comunidades", afirmó.

Asimismo, la 'BOLIVAR Act' prohibiría contratos entre agencias del gobierno estadounidense y empresas que operen con el régimen de Maduro. Esta propuesta cuenta con el apoyo de otros senadores del Partido Republicano, como Ted Cruz y Marsha Blackburn.

Las iniciativas se lanzan en un contexto de creciente actividad militar de Estados Unidos en el Caribe. Recientemente, las autoridades estadounidenses han hundido cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, lo que ha resultado en al menos 17 muertes.