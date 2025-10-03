El médico psiquiatra y sacerdote Roberto Almada visitará mañana Rafaela

Este fin de semana, el 4 y 5 de octubre, el médico psiquiatra y sacerdote Roberto Almada estará en Rafaela para dar una serie de charlas en el auditorio del Sindicato de la Carne, ubicado en Arenales 546.

El programa incluye:

  • Sábado a las 10:00: “Cuando el amor se pone a prueba”, charla dirigida a parejas.
  • Sábado a las 17:30: “Puentes y no muros”, enfocada en docentes, padres y profesionales que interactúan con jóvenes.
  • Domingo por la tarde: “Sé protagonista de tu vida. La clave está en tu decisión”, destinada a jóvenes de 13 a 25 años.

Los interesados pueden inscribirse a través de los enlaces que se encuentran en las redes sociales del movimiento Focolares:

  • Instagram: @focolares_rafaela
  • Facebook: FocolaresRafaela
  • O al celular: 3492-527679.
