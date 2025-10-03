Con el viaje de Caputo a EE.UU., el mercado espera conocer los detalles de la asistencia financiera de Trump

Mientras la tensión cambiaria y financiera no ceden, el Gobierno confirmó que el equipo económico viaja a Estados Unidos. En el mercado esperan precisiones sobre la estrategia de auxilio financiero que implementará el Tesoro de EE.UU. para asistir a la Argentina.



El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará la comitiva y estará acompañado por el viceministro, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Será previo a la reunión de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca, prevista para el 14 de este mes.

La confirmación del viaje de los funcionarios del Ministerio de Economía llegó tras nuevas declaraciones del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en las que ratificó el apoyo al gobierno de Milei y confirmó que se trabaja en un swap (intercambio) de monedas.

“Creo que el mercado espera un plan de cómo se puede implementar la ayuda: en qué magnitud, de qué manera y ante qué eventos”, afirmó Juan Manuel Truffa, socio de Outlier. En esa línea, consideró que Bessent está bajo presión de senadores de ambos bandos.

No obstante, apuntó: “El Fondo de Estabilización Cambiaria está para estas cosas y el equipo económico argentino debería traerse una plan concreto. Eso creo que le daría un poco de tranquilidad. Hoy el Tesoro volvió a vender entre US$170 y 200 millones, con liquidaciones del agro de solamente US$17,5 millones. La cosa se pone compleja”.

Por su parte, Juan José Vázquez, jefe de Research de Cohen, indicó: “Lo ideal seria que se conozcan definiciones sobre la ayuda económica que brindaría el Tesoro de los EE.UU.”. De todos modos, el analista cree que lo más probable es que el anuncio no llegue con el viaje de Caputo y su equipo, sino después de la reunión entre Milei y Trump.

“Tanto la posibilidad de un swap, como así también apoyo financiero para refinanciar vencimientos o vía operaciones en el mercado secundario, son grandes noticias para el mercado", expresó el analista.

“El apoyo del Tesoro de EE.UU. puede despejar dudas sobre la solvencia de corto plazo y, así, limitar la huída al dólar paralelo, lo que ayuda a bajar la brecha y recomponer el normal funcionamiento del mercado cambiario”, completó Vázquez.

Para Gustavo Neffa, director de Research for Traders, no hay factores macroeconómicos que justifiquen que el riesgo país supere los 1200 puntos. En cambio, sostuvo que la preocupación del mercado se relaciona con la cuestión política y por la acumulación de reservas.

“Un acuerdo con el FMI no alcanzó. Este swap de monedas quizá brinde un poco más de tranquilidad. Pero, de fondo, la Argentina tiene que empezar a crecer, que se ha estancado en los últimos dos trimestres, y a acumular reservas, que lo hizo de manera incipiente con la liquidación de los exportadores”, afirmó.

Y agregó: “La confirmación del swap es más que necesaria. Estimo que se va a dar, pero le van a meter presión con respecto a los resultados electorales”. Con respecto a eventuales condicionamientos inherentes a la ayuda estadounidense, Neffa descartó que se informen en el corto plazo.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.