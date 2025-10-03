Icardi celebró que se haya archivado una denuncia en su contra y apuntó contra Maxi López: “Caen las caretas”

Mauro Icardi compartió este jueves en sus historias de Instagram una imagen de un expediente y un contundente mensaje: “Causa penal archivada”.



El futbolista del Galatasaray hacía referencia a la denuncia que le inició el Colegio Lincoln por supuesta violencia contra Benedicto, uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López. A esa causa luego se sumó como querellante el padre del adolescente.

“Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? ¡A mí no!“, comenzó escribiendo el delantero del Galatasaray de Turquía. Y siguió: “Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia ¿cuál será la próxima?“.

“Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable ¡Se siguen cayendo las caretas poco a poco! Les mando un beso", concluyó el deportista.

La palabra del abogado de Maxi López

En diálogo con TN Show, Facundo Melo, abogado de Maxi López, adelanto cómo van a proceder tras la resolución de la Justicia: “Ayer la Fiscalía que instruyó el expediente dispuso el archivo. El archivo no es definitivo. Nosotros lo que vamos a solicitar es que sea revisado por el Superior, en este caso la Fiscalía General”.

“Lo que hace la Fiscalía es revisar si ese archivo que se dispuso es correcto o no. No obstante eso, el archivo no es definitivo. Si se incorporan de acá en adelante nuevos elementos de prueba, se puede disponer de ese archivo y se sigue instruyendo la causa”, aclaró.

“Hay que ver qué dispone la Fiscalía General y bueno, si mantienen esta medida, obviamente hay que tratar de reproducir más pruebas. Esos serían los pasos más inmediatos”, concluyó Melo.

Mauro Icardi viajaría a la Argentina y el motivo podría traer polémica: qué preocupa a Wanda Nara

Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la escena. En las últimas horas, trascendió que el delantero del Galatasaray arribaría al país en octubre y los motivos podrían inquietar a Wanda Nara.

El martes, al aire de DDM (América), Guido Záffora advirtió: “Me parece que Wanda está encausándose para otro lado porque en las próximas horas va a haber novedades con respecto a sus hijas y a Icardi. Eso la preocupa”.

En la misma sintonía, Tatiana Schapiro sumó: “Icardi está viniendo a la Argentina. Viene en octubre a ver a sus hijas y a dar una nota”.

Si bien aclararon que la entrevista no está confirmada ni cerrada con ningún medio, Záffora explicó que las intenciones por parte del deportista apuntan a dar su versión de los hechos.

“Lo que quiere Icardi es que escuchen su voz y su versión, porque él dice que solamente habló por posteos de Instagram. Además, dice que es el mayor perjudicado en todo esto porque no puede ver ni comunicarse con sus hijas y porque el régimen no se está cumpliendo... Él lo que quiere es que se escuche de su voz todo el calvario que él vivió en estos meses”, precisó.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.