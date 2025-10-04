Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel y se mostró preocupada en generar ingresos

Morena Rial está detenida en el penal N°51 de Magdalena, ubicado en la provincia de Buenos Aires, por incumplir con varios pedidos de la Justicia: hacer un tratamiento psicológico y conseguir un empleo estable.



En las últimas horas, la mediática rompió el silencio en las redes sociales, le dedicó un mensaje a sus haters, y también aprovechó para promocionar su cuenta para ganar dinero por publicidad o hacer canjes.

“¡Pronto volveré a full con las redes! ¡Espero su apoyo con chismes con More!“, escribió en una historia que subió a Instagram, haciendo referencia a la sección que solía hacer en sus stories.

Acto seguido, se dirigió a las personas que la critican: “A los que insultan, les mando un beso. Están con grandes problemas para destilar tanto odio”.

Por otro lado, le agradeció a su amigo y abogado: “Gracias Alejandro Cipolla por tu apoyo. Incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

En otra historia, decidió aprovechar su alcance en redes para tratar de ganar dinero: “Para publicidad, hablar por DM”.

“Aviso: debido a la situación actual de More Rial pedimos a quienes tenían fechas reservadas para pauta publicitaria que se contacten a través del siguiente enlace. De esta manera podremos reorganizar y dar continuidad a las acciones de marketing. Equipo de marketing y nuevos medios”, reza un mensaje que publicaron en la cuenta de la influencer.

Aseguran que Morena Rial quiere festejar el primer cumpleaños de su hijo Amadeo en la cárcel

La reciente detención de Morena Rial habría generado un nuevo conflicto familiar en torno al primer cumpleaños de Amadeo, el segundo hijo de la influencer, que se celebrará el 7 de octubre.

Según comentaron al aire de Puro Show (eltrece), la hija de Jorge Rial habría manifestado su intención de realizar un festejo dentro del penal de Magdalena, algo que no contaría con el visto bueno de su padre ni de su hermana Rocío.

El tema salió a la luz cuando Matías Vázquez recordó que la joven enfrenta una causa por robo agravado ocurrido en San Isidro el 18 de enero. “Le esperan semanas muy difíciles”, advirtió.

Según detalló, el detonante de la tensión familiar llegó con la cercanía del cumpleaños de Amadeo. Morena habría pedido organizar un festejo en la cárcel, lo que generó un fuerte rechazo en Jorge y Rocío Rial, quienes no estarían de acuerdo con esa idea. “Es la parte más sensible de todo esto”, opinó Vázquez.

Pampito, por su parte, comparó la situación con historias retratadas en series sobre maternidad en prisión. Por su parte, Nancy Duré aclaró que en este penal no existe un régimen familiar: “Ella no está con su hijo, solo hay un espacio destinado a encuentros con los niños”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.