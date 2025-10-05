Pergolini le contó a Emi Brancciari qué tema de No Te Va Gustar le tocó el corazón: “La historia es muy linda”

Emiliano Brancciari pasó por Otro día perdido (eltrece) y se refirió a algunos momentos bisagra en la larga trayectoria de No te va gustar, la banda que lidera hace más de tres décadas. Sin dudas, uno de los momentos más emotivos de la charla fue un comentario que le realizó Mario Pergolini, conductor del ciclo.



El entrevistador valoró cómo muchas veces las composiciones de su invitado permiten que el público libere muchas emociones que tiene guardadas. En ese sentido, remarcó una escena que se repite en cada show del grupo uruguayo: una multitud gritando frases como “que saltes al vacío y que no vuelvas nunca”, del hit “Al vacío”.

Luego, en contraposición a esa frase tan visceral y malintencionada, remarcó que Brancciari también tiene la habilidad de poner en palabras algunas emociones realmente alentadoras. E, inesperadamente, ese fue el pie para que el ex CQC sacara a relucir una experiencia personal.

“Tenés eso de que encontrás historias para contar y que la gente le gusta cantar”, arrancó diciéndole Mario. Y, en referencia a la canción “No hay dolor”, agregó: “Tienen cosas como ‘ya no duele y no va a doler’“.

Actor seguido, explicó por qué ese tema en particular le tocó el corazón: “Tengo una historia relinda, no sé si alguna vez te la conté: unos chicos a los que recién seles había muerto un amigo, vinieron a la radio a ver si podíamos pasar ese tema”.

“Cada vez que lo escucho, digo ‘qué loco cómo a la gente le puede pegar ciertas historias, ¿no? ¿Cómo algo que escribiste en soledad de repente vez que hay alguien en el público que lo canta con los ojos cerrados y abriendo las manos”, describió.

En ese sentido, el cantante reconoció que esa situación nunca deja de sorprenderlo. “Me pasa un montón eso. Muchas veces veo alguien que está llorando y me pongo a llorar yo. Me imagino lo que le está pasando aunque no lo sepa y eso hace que se me empiece a cortar la voz”, aseguró.

La reacción de Nico Vázquez por la opinión de Mario Pergolini de su separación de Gimena Accardi

Nico Vázquez vivió un momento inesperado este miércoles en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, cuando el presentador lanzó una frase sobre su separación de Gimena Accardi que tomó por sorpresa al actor y a los presentes en el estudio.

Durante la entrevista, Pergolini interrumpió la charla y, con un protector bucal en la boca, le dijo al actor: “Yo quiero decirte que siempre estuve de tu lado”. La referencia a su ruptura con Accardi sorprendió a Vázquez, que reaccionó de inmediato: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, respondió sin intención de profundizar en el tema.

Con su estilo directo, Vázquez dejó en claro que no comparte la idea de tomar partido en una situación personal y cerró rápidamente el cruce, que quedó registrado en video y generó repercusión en redes.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.