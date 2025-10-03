En modo campaña, Milei llegaría este sábado a la ciudad de Santa Fe

El presidente Javier Milei estaría este sábado por la mañana en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la campaña electoral con vistas a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

De acuerdo con las fuentes consultadas por El Litoral, el Jefe de Estado arribaría a esta capital antes del mediodía, para recorrer un tramo de la peatonal San Martín. Lo haría acompañado de referentes libertarios locales y de los integrantes de la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe que encabeza Agustín Pellegrini.

La visita, según se adelanta, será breve; puesto que el destino final del raid presidencial será la provincia de Entre Ríos donde, en Paraná, será recibido por el gobernador Rogelio Frigerio.

A comienzos de semana, se especulaba con que la visita de Milei se daría en la ciudad de Rosario. Pero con el correr de los días, tal opción se fue desvaneciendo y cobró fuerza la posibilidad de que la actividad en la provincia se realizase – como terminaría sucediendo- en la ciudad de Santa Fe.

Contexto

La presencia de Milei en la provincia se da en el marco de una serie de recorridas que el Jefe de Estado viene realizando desde la semana pasada en distintos puntos del país, para acompañar a sus candidatos.

Para la definición del cronograma, se priorizaron aquellos distritos en los que se elegirá senador nacional, aunque se sumaron otras – como Santa Fe- por su peso específico en términos electorales. En el grupo de las primeras jurisdicciones se encuentran Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero también son parte de la agenda Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Corrientes. En la provincia mediterránea, de hecho, Milei protagonizó el acto que dio inicio formal a la campaña y allí mismo prevé también su cierre.

El paso por Tierra del Fuego

El último fin de semana, en ocasión de visitar Tierra del Fuego, el presidente debió suspender parte de su recorrida por los cuestionamientos y protestas que se generaron. Tras los incidentes y en declaraciones a la prensa, el mandatario atribuyó el accionar a "los violentos de siempre".

"En otra muestra de intolerancia por parte de facciones del kirchnerismo, llamaron a hacer un escrache y a tener consignas violentas", dijo. "Es una dinámica que están implementando. Quieren instalar de que yo no puedo hacer bajadas al territorio porque la gente me odia (…); después, cuando la información fluye se descubre que es un escrache organizado por gente vinculada al kirchnerismo", cerró.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.