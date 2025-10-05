Paula Oliveto tilda a José Luis Espert de “desvergonzado” en medio del escándalo por vínculos con Fred Machado

Paula Oliveto calificó a José Luis Espert de “desvergonzado” por el caso Machado.

Exigió que el diputado muestre documentación que justifique la transferencia de 200 mil dólares.

Acusó a Espert de mentir y de mostrarse con “soberbia inadmisible” frente a la sociedad.

Sostuvo que no renunciará a su banca porque necesita conservar sus fueros.

Cuestionó a Milei por minimizar el escándalo y respaldar a su candidato.

Advirtió que el oficialismo repite “las mismas prácticas de corrupción” que decía combatir.

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, lanzó duras críticas contra José Luis Espert en medio del escándalo que envuelve al legislador libertario por sus presuntos vínculos con el empresario detenido por narcotráfico, Fred Machado. En declaraciones a Mitre Córdoba, Oliveto lo calificó como un político “desvergonzado” y cuestionó tanto sus explicaciones como el respaldo que recibió desde la Casa Rosada.

“¿Qué cambio es este, no? Es cambiar para que no cambie nada. Son las mismas prácticas, la misma mugre. El mismo financiamiento, la misma mentira en el ejercicio del poder. Espert nos mintió en la cara”, sostuvo la legisladora, que se mostró indignada por las justificaciones del economista y por la defensa cerrada que le dio el presidente Javier Milei.

La diputada recordó que Espert habría recibido una transferencia de 200 mil dólares de parte de una empresa vinculada a Machado y remarcó la necesidad de que muestre documentación que avale un contrato real. “Ahora va a tener que mostrar la factura por la cual teóricamente le facturó a Freddy Machado, a ver si realmente existe eso. No puede ser que te mientan en la cara los dirigentes políticos que además son servidores públicos”, señaló.

En tono vehemente, Oliveto cuestionó la actitud del diputado libertario, a quien acusó de creerse “superior” y de actuar con “soberbia inadmisible”. “Nosotros, que cobramos del pueblo y somos sus servidores, tenemos que explicar hasta cómo pagamos la camisa que llevamos puesta. Espert dice ‘yo no tengo que explicar nada’. Sí, hermano, vos tenés que explicar todo”, enfatizó.

La legisladora fue más allá y sugirió que Espert no renunciará a su banca, no sólo por razones políticas sino también para conservar sus fueros. “No va a renunciar porque va a necesitar los fueros y por sus características personales. Y porque sabe también que esta cosa de transferencias irregulares en bancos del exterior no solo lo practicaba Espert”, afirmó.

En otro pasaje de la entrevista, Oliveto extendió sus críticas al Gobierno nacional y apuntó contra Javier Milei, a quien acusó de relativizar el caso y defender a su aliado. “Acá se ha instalado una mentira. El presidente dice que es una opereta, que esto no existía. Ahora resulta que existe y lo felicita por decir que lavó plata del narco”, disparó.

La diputada expresó además su desencanto con lo que describió como una “ética impostada” por parte de la dirigencia libertaria. “Yo creí que era un tipo que no tenía condicionamientos, que venía de su casa y que tenía la fortaleza para limpiar con todas las cosas que él decía. Pero el financiamiento de la campaña es espantoso, los organismos de control están diezmados, hay desprecio al periodismo independiente y a la oposición. Otra vez sopa: este sistema podrido sigue estando en los dirigentes argentinos”, advirtió.

El trasfondo de sus críticas tiene una doble dimensión: por un lado, el efecto electoral que puede tener el escándalo en Buenos Aires, distrito clave para La Libertad Avanza; y por el otro, la pulseada moral y política que busca instalar la oposición en torno a la transparencia. “Estoy muy asqueada. Hace veintipico de años que luchamos contra la corrupción y otra vez sopa. Nos mienten en la cara mostrando una ética de la que carecen”, concluyó.