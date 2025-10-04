Viotti: "La seguridad es un desafío que requiere un trabajo conjunto entre gobiernos e instituciones"

Se inauguró en Rafaela la nueva delegación del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde funcionarán el centro de denuncias, la agencia de gestión de mediación y un centro de asistencia judicial. Los centros de denuncias funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientación a la comunidad y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones. Atienden de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y garantizan a los vecinos el acceso directo a la justicia, ya que todas las denuncias o trámites que se realizan se envían automáticamente vía online a las fiscalías correspondientes.

Los centros de asistencia judicial tienen por objeto informar y orientar a las personas que han sufrido delitos sobre sus derechos y las vías institucionales para hacerlos valer. Brindan asistencia integral y técnica para constituirse como parte querellante en los casos que encuadren en la reglamentación y cuentan con experiencia en la atención de delitos producidos en contextos de violencia de género, ataques sexuales y homicidios. Sus acciones buscan fortalecer y facilitar el ejercicio de derechos de ciudadanos y ciudadanas.

Las agencias de gestión de la mediación implementan y gestionan la mediación prejudicial obligatoria en materia civil, comercial y de familia, regulando registros de mediadores y el sorteo y seguimiento del sistema establecido por la ley provincial 13.151.

El intendente Leonardo Viotti expresó: "Hoy es un día para celebrar. Había una necesidad clara de tener un espacio donde el Ministerio de Justicia y Seguridad pueda atender de manera directa a los ciudadanos de Rafaela y la región. Si bien teníamos servicios en distintos lugares, celebro la decisión de tener un lugar de fácil acceso y visible en el centro de la ciudad, donde se unifiquen los diferentes servicios del Ministerio"

También "será un espacio de reuniones y encuentro constante en materia de seguridad. Tenemos por delante un gran desafío que es la seguridad en Rafaela y el departamento, y celebramos cada decisión que se toma para brindar mayores herramientas que permitan a los ciudadanos estar más cerca de la seguridad que todos queremos. Este nuevo espacio representa un hito y renovamos el compromiso de redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad y el trabajo conjunto entre gobiernos e instituciones", sumó.

Por su parte, el senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, resaltó que "en un espacio único se reúnen en forma simultánea grandes derechos que muchas veces le cuesta a la ciudadanía común localizar o gestionar. Tanto un Centro Territorial de Denuncia como un Centro de Acción Judicial son herramientas fundamentales para orientar y asistir a los vecinos. También quiero rescatar la oportuna decisión de contar con un edificio propio que sirva como herramienta para la ciudadanía, fortaleciendo derechos y garantías".

A su turno, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, destacó que "este es un lugar relevante donde no solo funcionan el centro de denuncia, el CAJ y AGEM, sino que también los coordinadores de Seguridad Pública tendrán un espacio de reunión y encuentro. Es una herramienta de acceso a la justicia y de fortalecimiento de derechos, y las puertas están abiertas para todos".

Finalmente, el Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococioni, aseguró que "esta sede permitirá recibir denuncias, brindar orientación y primeras asistencias judiciales, abrir una puerta para resolver conflictos y contar con un espacio fijo fuera de los núcleos urbanos principales. Esta es la casa del Ministerio en Rafaela y la región, un lugar agradable y ameno que invita a acercarse y un paso más para estar al lado de cada ciudadano en las buenas y en las malas".