Sorpresa en la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos de octubre

La Selección Argentina de fútbol, bajo la dirección de Lionel Scaloni, ha convocado a 28 futbolistas para los partidos amistosos contra Venezuela, el 10 de octubre en Miami, y Puerto Rico, el 13 de octubre en Chicago.

Entre las novedades de la lista se encuentran Facundo Cambeses, arquero de Racing Club, Lautaro Rivero, defensor de River Plate, y Aníbal Moreno, volante de Palmeiras, todos con trayectoria en las selecciones juveniles. Además, Scaloni cuenta con el retorno de Enzo Fernández, quien estuvo suspendido durante la última Fecha FIFA, y Marcos Senesi, que regresa a la convocatoria. También repite José López, delantero de Palmeiras.