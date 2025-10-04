Leandro Paredes se va a la Selección y todo Boca lo sufre

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, anunció esta mañana la lista de convocados para los amistosos de la doble fecha FIFA en octubre. La decisión traerá complicaciones para Boca Juniors, ya que Leandro Paredes fue incluido en el equipo nacional, lo que lo dejará fuera de una fase crucial del Torneo Clausura.

Paredes se perderá el partido del 11 de octubre contra Barracas Central, actualmente segundo en la Zona A. Su última aparición con Boca será el domingo en el encuentro contra Newell's, antes de unirse al seleccionado que se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico el 10 y 13 de octubre, respectivamente.

Además, existe la posibilidad de que Paredes también falte en el duelo del 19 de octubre contra Belgrano, debido al desgaste físico acumulado. Ante esta situación, el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Russo deberá encontrar la mejor estrategia para cubrir la ausencia del mediocampista, y todo apunta a que Ander Herrera, quien regresó el fin de semana pasado contra Defensa y Justicia, podría ser su reemplazo.