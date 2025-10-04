Los Pumas cierran su participación en el Rugby Championship

Este sábado, Los Pumas disputarán su último partido del Rugby Championship 2025 contra Sudáfrica, el actual campeón del mundo. El encuentro, correspondiente a la sexta fecha del torneo, se llevará a cabo en el emblemático estadio de Twickenham, Londres, debido a decisiones económicas de la Unión Argentina de Rugby (UAR). El kick-off está programado para las 10:00 (hora de Argentina) y se podrá seguir en vivo por Disney+ y ESPN.
Los Pumas llegan al partido aún golpeados por la contundente derrota frente a Sudáfrica, que finalizó 67-30 en Durban. Esta derrota, la más abultada en la historia del enfrentamiento entre ambas selecciones, dejó al equipo argentino con muchas dudas sobre su rendimiento.
En ese encuentro, Sacha Feinberg-Mngomezulu destacó al anotar 37 puntos, liderando a un equipo sudafricano que mostró su fortaleza, especialmente en la segunda mitad. Para Los Pumas, el desafío es mayúsculo: deben mejorar su imagen y demostrar que pueden competir con los mejores del mundo.
El historial es desalentador: en los últimos dos encuentros, Sudáfrica ha mostrado su superioridad, con un 48-7 en 2024 y el reciente 67-30. Además, Los Pumas enfrentarán este partido sin su pareja de medios titular.
El entrenador Felipe Contepomi ha realizado siete cambios en la alineación: Guido Petti, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Justo Piccardo y Bautista Delguy entrarán por Franco Molina, Lucas Paulos, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Mateo Carreras, Lucio Cinti y Rodrigo Isgró, respectivamente.
Este encuentro será el número 40 entre ambos equipos desde su primer cruce en 1993. Sudáfrica alcanzó su 34° victoria la semana pasada y, por tercera vez en la historia, anotó nueve tries en un partido contra Argentina. A pesar de la derrota, Los Pumas lograron sumar 30 puntos, la cuarta mejor marca en su historia ante Sudáfrica, superados solo por los partidos de 2000, 2015 y 2018.
Formaciones:
Los Pumas:
- Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.
Sudáfrica:
- Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi (capitán), Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse.
Suplentes: Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.
Árbitro: Andrea Piardi (Italia).
TMO: Ian Tempest (Reino Unido).
Estadio: Twickenham (Londres).
Hora de inicio: 10:00.
Transmisión: ESPN y Disney+.