Mascherano terminó con los rumores de una discusión con Messi

Javier Mascherano se pronunció sobre los rumores surgidos tras la derrota de Inter Miami por 5-3 ante Chicago Fire en la MLS. En una conferencia de prensa previa al partido contra New England Revolution, el entrenador negó una supuesta discusión con Lionel Messi en el campo de juego. "Sin problemas con Leo, se dice cualquier cosa", dijo Mascherano.

En redes sociales, circuló una versión que indicaba que Messi le habría expresado a Mascherano: “No podemos seguir jugando así, tenemos que hacerlo mejor”. Sin embargo, el exjugador aclaró que su conversación con Messi fue de carácter táctico. “Estábamos hablando casualmente sobre el bloque bajo que planteó Chicago. Después de sus dos primeros goles, se replegaron y había poco espacio”, puntualizó.

Mascherano agregó que la charla se continuó en el vestuario como parte del análisis post-partido. Con el tema aclarado, el entrenador se centró en el próximo encuentro, resaltando que no se deja afectar por las derrotas ni por las victorias: “Siempre trato de tener un ida y vuelta con el jugador”, concluyó.