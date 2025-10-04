El comunicado de Adrián Balboa tras escupir a Marcos Acuña

El cruce entre River Plate y Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 dejó un incidente que generó controversia más allá del resultado. Tras la victoria de River por 1-0, el clima se tornó tenso y culminó en un escándalo cuando Adrián "Rocky" Balboa escupió a Marcos Acuña.

En un comunicado en su cuenta de Instagram, Balboa se disculpó sin excusas por su conducta. "Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido. Mi comportamiento no refleja mis valores ni los de mi equipo o club", expresó.

El delantero también pidió perdón a quienes se sintieron ofendidos. "Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar", agregó.

La agresión fue condenada por varios involucrados y desató una ola de críticas en redes sociales, lo que llevó a Balboa a cerrar sus cuentas personales ante los mensajes negativos que recibió.

A pesar de su arrepentimiento, Balboa podría enfrentar consecuencias deportivas. El árbitro Hernán Mastrángelo no lo expulsó en el momento, pero lo incluyó en el informe oficial, lo que llevará al Tribunal de Disciplina a actuar.