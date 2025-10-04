Salieron a la luz nuevos detalles del accidente en el que murió Mila Yankelevich

El 29 de julio, Mila Yankelevich, de 7 años y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, falleció tras un accidente en Miami en el que una barcaza colisionó con el velero en el que se encontraba. La justicia estadounidense está llevando a cabo una investigación sobre los hechos, y recientemente se dieron a conocer testimonios de testigos que podrían ser determinantes.

En el programa "El Diario de Mariana" (América), el periodista Martín Candalaft presentó la declaración de William Cruza, un trabajador que estaba realizando labores en una casa de la isla frente al lugar del incidente. Cruza describió haber visto la barcaza acercándose a gran velocidad hacia el velero, y alertó a sus compañeros justo antes del choque.

“Grité a mis compañeros para que miraran, sabíamos que iba a haber un impacto inminente”, explicó Cruza, quien señaló que intentaron advertir a la tripulación de la barcaza sin éxito.

Un segundo testigo, Aldo Melgar, también compartió su relato. Detalló que vieron cómo la barcaza se dirigía hacia un grupo de niños y que, pese a sus esfuerzos por alertar al capitán, el accidente ya era inevitable. “El motor se apagó justo después de que grité, pero era demasiado tarde. El sonido del impacto fue aterrador”, añadió Melgar.

Ambos testimonios ofrecerán información crucial a la investigación en curso sobre la tragedia.