La estrategia de Nicolás Cabré y Rocío Pardo para financiar su boda

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casarán el próximo 6 de diciembre en la exclusiva Estancia Bosque Alegre, un prestigioso recinto de 7,000 hectáreas frecuentado por empresarios y figuras públicas. La pareja se conoció en enero de 2024 durante una gira teatral en Córdoba y comenzó a convivir poco después, integrando a Rufina, la hija que Cabré tuvo con la actriz China Suárez.

La boda ha generado interés no solo por su lujosa ubicación, sino también por un polémico pedido realizado a proveedores y emprendedores: la pareja ha solicitado que cubran los gastos de la ceremonia a cambio de publicidad en redes sociales. Este tema fue discutido en el programa "Sálvese quien pueda", donde la panelista Yanina Latorre compartió el mensaje de la pareja, que invitaba a los emprendedores a formar parte de un evento que definieron como "muy especial, íntimo y mágico".

Latorre explicó que la colaboración incluiría un "carrusel" de fotos del casamiento, mencionando y etiquetando a todos los que contribuyeran. Sin embargo, la propuesta generó controversia, ya que muchos cuestionaron la efectividad de esta estrategia de canje, señalando que podría no garantizar una visibilidad real para las marcas involucradas.

La conductora recordó su propia experiencia con canjes en eventos pasados, sugiriendo que la oferta de Cabré y Pardo era poco convenciente, dado que solo se requería un posteo a cambio de cubrir prácticamente todos los gastos del evento.