Brasil anuncia una inversión de más de USD 56.000 millones para modernización manufacturera y tecnológica

La presencia internacional de Brasil en la industria manufacturera y tecnológica se fortalecerá con una inversión de USD 56.270 millones, destinada a modernizar las capacidades productivas del país y mejorar su competitividad global. El anuncio fue realizado en São José dos Campos por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin.

La iniciativa abarcará la transformación de sectores estratégicos e integrará la industria nacional en mercados internacionales, en un contexto de creciente competencia con Asia y nuevas oportunidades en Europa. Esta estrategia incluye la participación de Brasil en la feria Hannover Messe en Alemania, programada para abril de 2026, donde se planea un pabellón de 2.000 metros cuadrados y diversas actividades comerciales.

El plan industrial, respaldado por la mencionada inversión, también contempla el fortalecimiento de cadenas agroindustriales sostenibles, la bioeconomía y el desarrollo de sectores como salud y defensa. Asimismo, se prevén acciones de descarbonización y modernización de la infraestructura sostenible.

Esta propuesta coincide con la posibilidad de un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea antes de abril de 2026, que podría abrir exportaciones brasileñas adicionales por hasta USD 7.000 millones hacia Europa.

Reforma Fiscal en Brasil Aumenta Exenciones para Trabajadores

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una reforma que eleva el umbral de exención del impuesto a la renta a 5.000 reales mensuales (aproximadamente USD 940), duplicando el límite anterior. Esta medida, en línea con las promesas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, beneficiará a cerca de 15 millones de trabajadores.

La reforma, que ahora pasará al Senado, también establece un piso mínimo del 10% para quienes perciben ingresos anuales superiores a 600.000 reales (unos USD 113.000). La propuesta cuenta con apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, en un contexto de búsqueda de justicia fiscal y equidad social.

Avances en la Agroindustria Brasileña Impulsados por Innovación y Cosecha Récord

El gobierno brasileño destacó el avance de la agroindustria, impulsado por la inversión en tecnología. Durante el anuncio de una cosecha récord de 350,2 millones de toneladas para 2024/2025, Alckmin subrayó la importancia del financiamiento y programas de innovación.

Instituciones como BNDES y Finep han respaldado más de 160.000 proyectos con un total de 110.000 millones de reales. Este impulso, basado en la adopción de nuevas tecnologías, refuerza el papel de Brasil como líder global en agroindustria y su alineación con la reciente política industrial.