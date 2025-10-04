Pullaro respaldó la candidatura de Florencio Randazzo: “Tenemos que trabajar juntos para que no vuelva el kirchnerismo”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió públicamente este viernes en Rosario con Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional de Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires. El encuentro, enmarcado en una serie de actividades destinadas a fortalecer su nueva oferta política, buscó mostrar el respaldo al ex ministro del Interior de un político con buena imagen a nivel nacional.

 
La presencia de Pullaro, referente de la gestión santafesina y figura emergente de los espacios dialoguistas, otorgó un impulso estratégico a una candidatura que busca posicionarse como alternativa a los modelos que marcaron la última etapa de la política argentina. Del otro lado, Randazzo, con una trayectoria que abarca cargos ejecutivos y legislativos, pretende capitalizar la experiencia acumulada en distintas jurisdicciones para ofrecer una propuesta de país sustentada en el federalismo y en la construcción de consensos.

 
La imagen de ambos dirigentes compartiendo agenda electoral simbolizó más que un simple gesto coyuntural: representó la apuesta por una oposición con identidad propia, capaz de articular un espacio donde confluyan distintas vertientes políticas y sociales. Según los protagonistas, la clave está en alejarse de las lógicas de polarización y diseñar una salida superadora anclada en la capacidad de gestión y el desarrollo productivo.

 
El respaldo de Pullaro fue explícito y cargado de sentido político. “Tenemos que trabajar juntos para que no vuelva el kirchnerismo, y para superar a este modelo se necesita desarrollo productivo. Y así lo vamos a llevar adelante con Florencio representando a Provincias Unidas en Buenos Aires”, afirmó el gobernador santafesino.

 
Randazzo, al tomar la palabra, enfatizó en la contribución de la gestión santafesina como referencia y ejemplo a seguir. “Provincias Unidas es una nueva fuerza que viene del interior hacia el centro. Y Maxi, en Santa Fe, es un ejemplo de una gestión que transforma y le mejora la vida a la gente”, aseguró, remarcando la vocación de Provincias Unidas por encarnar el reclamo de un federalismo moderno y eficiente frente a los desafíos actuales.

Durante la actividad también participó Danya Tavela, candidata a diputada nacional y ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, quien aportó su mirada sobre el rol de la educación superior y la articulación regional.

La búsqueda de espacios comunes, la puesta en valor del federalismo y la idea de una “tercera vía” que supere el pasado reciente buscan reunir a un electorado disperso y exigen una estructura de trabajo abocada tanto a la contención de cuadros como a la captación de adhesiones independientes.

