Juegos Suramericanos 2026: Pullaro y Scaglia dieron inicio a la cuenta regresiva y presentaron a Capi, la mascota oficial del evento

El gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia participaron del festival al aire libre en el Parque de la Bandera, que dio inicio a la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Suramericanos 2026 y de la presentación de “Capi”, la mascota de la competencia deportiva que se desarrollará el año próximo en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante el acto en la ciudad de Rosario, Pullaro señaló que “cuando decidimos encarar este proceso, era un momento muy difícil, pero no quisimos desaprovechar esta oportunidad, y lo hicimos solos, sin el acompañamiento de todos los niveles del Estado; y empezamos a destinar los recursos para que la infraestructura deportiva esté en la provincia de Santa Fe: empezamos a invertir y a trabajar”.

“Estos Juegos van a ser los más grandes y más lindos que se hayan llevado adelante; y para nosotros, una provincia que pasó por momentos muy duros, es dar vuelta la página y demostrar que estas ciudades están renaciendo y tienen mucho para mostrar a toda América y a todo el mundo, porque somos un pueblo de gente de trabajo y de paz que todos los días quiere salir adelante”.

“Ojalá este legado que le vamos a dejar a las generaciones futuras haga que muchas chicas, chicos y adolescentes, practiquen deportes y transformen a Santa Fe en la capital del deporte de Argentina”, concluyó Pullaro.

Infraestructura deportiva: legado para el deporte

La vicegobernadora Scaglia resaltó “el trabajo que estamos haciendo en las escuelas, y con organizaciones sociales, para que los estadios estén llenos de chicos, y así encuentren en el deporte una alternativa, una pasión”.

En tanto, el secretario General del Comité Olímpico Argentino,Víctor Sergio Groupierre, recordó que “hace 44 años en Rosario y Santa Fe se desarrollaron los Juegos Cruz del Sur. Esto demuestra que en esta tierra el deporte está arraigado. Estos juegos van a dejar un gran legado de infraestructura, un gran esfuerzo de la provincia de Santa Fe, sin ningún apoyo del Estado nacional”.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, señaló que “esta ciudad y esta Provincia asumieron un compromiso ante el deporte del mundo. Vamos a poner al deporte argentino en el máximo lugar suramericano”.

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, agradeció al gobernador “por la oportunidad de ser parte de un momento histórico y marcar un hito en la provincia de Santa Fe”.

Estuvieron presentes los embajadores deportivos de los Juegos: Ayelén Stepnik (hockey), Federico Grabich (natación), Etel Sánchez (natación artística), Rubén Rézola (canotaje), Guillermo Coria (tenis) y Cecilia Carranza (vela). También asistieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Igualdad y de Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; los secretarios de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, y de Deportes, Fernando Maletti; el subsecretario de Vinculación Estratégica, Martín Pullaro; senadores y diputados provinciales; y miembros de Odesur y del Comité Olímpico Argentino.

Antes de la presentación oficial de la mascota, abrieron el espectáculo el DJ Carrion y Sofi Gazzaniga en el Parque de la Bandera. Luego se presentaban Bhavi y Estelares, para finalizar con la Fiesta Bresh.

Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre y participarán más de 4.000 atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, en 57 disciplinas. Se esperan más de 2 millones de espectadores en las tres ciudades, y otros 2 millones de espectadores a través de las transmisiones de TV y streaming.

El gobierno provincial invertirá 90 millones de dólares en infraestructura, en el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela. Además, en las tres ciudades se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.

CON INFORMACION DEL GOBIERNO DE SANTAFE.