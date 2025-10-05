Espert ratifica su candidatura y acusa un linchamiento mediático

José Luis Espert ratificó que no renunciará a su candidatura en Buenos Aires pese a las acusaciones.

Agradeció el apoyo explícito del presidente Javier Milei tras reunirse en Olivos.

Negó haber tenido vínculos ilícitos con Fred Machado y defendió un contrato laboral previo.

Se mostró afectado emocionalmente, pero afirmó que su “lado B” lo sostiene en la campaña.

Denunció un “linchamiento mediático” y apuntó contra Juan Grabois como responsable.

Aseguró que dará todas las explicaciones necesarias y seguirá defendiendo las ideas de la libertad.

José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, reafirmó este sábado que mantendrá su postulación pese a las acusaciones que lo vinculan con Fred Machado, un empresario argentino con pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. En una extensa entrevista con Radio Mitre, el economista agradeció públicamente el respaldo del presidente Javier Milei, describió el episodio como una “infamia” y admitió que lo está “pasando muy mal” en lo personal y familiar.

Espert aseguró que fue él quien solicitó el encuentro con Milei en la Quinta de Olivos y negó que la reunión hubiera tenido como objetivo presentar una renuncia. “Estuve con el presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario”, sostuvo, y destacó que el apoyo presidencial fue explícito y decidido. El candidato enfatizó además que, si Milei hubiese pensado que estaba implicado en actos de corrupción, “el primero que me hubiera pegado una patada en el ojete es Javier Milei”.

A lo largo de la entrevista, Espert se mostró visiblemente afectado: se quebró en varias oportunidades y describió el momento como “muy angustiante”, aunque dijo que su “lado B” —la mezcla de indignación y fuerza— lo impulsa a seguir en la carrera electoral. Habló de su familia como eje de su dolor y al mismo tiempo de su sostén: “Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis amigos también… es el lado que te mantiene de pie en los momentos de enorme debilidad”.

Frente a las acusaciones por su supuesto vínculo con Fred Machado, Espert reiteró que conoció al empresario durante la campaña presidencial de 2019 y que cortó todo contacto cuando se enteró de las denuncias. Según explicó, cobró parte de un contrato por un trabajo de reestructuración de deuda contratado por la empresa guatemalteca Minas del Pueblo —propiedad de Machado— firmado en 2019 y con pagos interrumpidos por la pandemia en 2020. “Cuando me entero que es narco, chau, andá a cagar, ni en pedo te cobro un mango más”, afirmó, defendiendo que sus ingresos respondieron a servicios profesionales previos a cualquier imputación.

El diputado también cargó contra Juan Grabois, a quien calificó de “impresentable”, y denunció un “linchamiento mediático” que, dijo, busca empañar su trayectoria. En sus declaraciones, advirtió sobre actores políticos y sociales que, según su visión, se aprovechan de la coyuntura para “transformar” la discusión pública con ataques personales.

Respecto a los pedidos de explicaciones surgidos desde el propio oficialismo —como los impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich— Espert consideró razonables las solicitudes y por ese motivo salió a dar explicaciones públicas. No obstante, evitó detallar vínculos con otros ministros y afirmó que con el respaldo del Presidente le alcanza para continuar la “pelea por las ideas de la libertad” en la provincia de Buenos Aires.

La entrevista duró cerca de 50 minutos y replicó una estrategia de defensa pública basada en la mezcla de emoción personal y exposición de pruebas y argumentos técnicos sobre su vínculo contractual con la empresa de Machado. Espert prometió que dará “todas las explicaciones que hagan falta” tanto ante la Justicia como en el ámbito público y que no renunciará a su postulación, al tiempo que reclamó prudencia frente a acusaciones que calificó de infundadas.

Mientras su candidatura permanece en pie, el episodio abre un nuevo capítulo en la campaña electoral bonaerense, donde la polarización y las acusaciones cruzadas cobrarán seguramente mayor protagonismo en las próximas semanas.