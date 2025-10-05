Profundo malestar por eventos religiosos en escuelas públicas de Rafaela

En los últimos días, varias escuelas primarias de Rafaela llevaron a cabo actividades que han generado sorpresa y preocupación en la comunidad educativa. Estas iniciativas, supuestamente autorizadas por la Regional de Educación, han suscitado interrogantes sobre la relación entre la educación y las prácticas religiosas.

Las actividades incluyeron una charla sobre bullying, una presentación artística titulada “Bicis voladoras” y un espacio de oración dirigido por representantes del Festival Palau. Durante este último, se mencionó explícitamente “en el nombre del Señor Jesucristo” frente a alumnos y familiares.



Algunos padres informaron que se entregaron Biblias a los asistentes, aunque los directivos intervinieron para evitar su distribución en las aulas. Sin embargo, varias familias confirmaron que recibieron ejemplares al salir.



La respuesta a las críticas apuntó a que “la Regional autorizó y todo esto tiene el aval del Ministerio”. Para algunos docentes, esta situación es “inédita y preocupante”. Una educadora que fue testigo comentó: “Nunca visto en la escuela pública. Esto es adoctrinamiento”.



La participación de representantes religiosos en escuelas estatales plantea un debate sobre el respeto a la laicidad y las implicancias de las autorizaciones para este tipo de actividades.