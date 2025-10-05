Los Pumas caen ante Sudáfrica en el Rugby Championship

Después de ser goleados en su último encuentro, Los Pumas regresaron al Rugby Championship este sábado, enfrentando nuevamente a Sudáfrica, que los derrotó 29-27 en un emocionante partido disputado en el estadio de Twickenham, Inglaterra. Con esta victoria, los Springboks se consagran campeones de la competición.

El primer tiempo fue de alta tensión, con un equipo argentino que mostró agresividad en ataque, aprovechando las infracciones de sus rivales para crear oportunidades de gol. A pesar de la presión física sudafricana, el equipo dirigido por Felipe Contepomi se retiró al descanso con una ventaja esperanzadora de 13-10.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Argentina enfrentó un desafío mayor tras la tarjeta amarilla a Mayco Vivas, quien se vio obligado a abandonar el campo por diez minutos justo al inicio de la etapa. Durante su ausencia, Sudáfrica tomó la delantera. A pesar de la lucha constante de Los Pumas, que culminó en un inesperado try de Rodrigo Isgró, los sudafricanos mantuvieron el control del juego y se proclamaron campeones.

En la tabla final del torneo, Sudáfrica y Nueva Zelanda terminaron empatados en 19 puntos, pero los Springboks se llevaron el título gracias a una diferencia de puntos de 57. Argentina finalizó en última posición, por detrás de Australia.