Argentina le ganó a Italia y se quedó con el primer puesto en su grupo en el Mundial Sub 20

La Selección argentina Sub 20 venció 1-0 a Italia en su último partido de la fase regular del Mundial de Chile 2025, asegurando así el primer puesto del Grupo D. La Albiceleste logró una ronda impecable, sumando nueve puntos tras triunfos sobre Cuba, Australia e Italia.

El equipo dirigido por Placente mantuvo el control del juego y no enfrentó problemas significativos, salvo por dos decisiones arbitrales que le favorecieron: un gol anulado a Italia por falta y un penal no sancionado tras una simulación de un jugador italiano.

La acción culminante llegó a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando Dylan Gorosito, lateral derecho de Boca, realizó una destacada jugada individual. Con un autopase, ingresó al área y definió ante el arquero rival, desatando la alegría argentina.

Con esta victoria, Argentina se enfrentará al mejor tercero de los grupos B, E o F en la siguiente fase. Italia, por su parte, avanzó como segundo y se medirá con el líder del grupo E, que actualmente es Estados Unidos.