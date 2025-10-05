El sincericidio de Lola Latorre tras celebrar que se recibió de abogada

Lola Latorre celebró recientemente su graduación como abogada, un logro que compartió con su familia y seguidores en redes sociales. Sin embargo, la modelo e influencer enfrenta un dilema, ya que su nueva carrera parece distanciarse de sus compromisos en el mundo de la moda y las redes.

En una publicación en Instagram, Latorre reflexionó sobre el arduo proceso de equilibrar sus estudios con otras actividades. “No fue fácil. Me costó más tiempo del que imaginé, pero lo logré. Hoy no puedo estar más feliz", escribió, destacando los retos de la carrera de Derecho, que requiere un extenso tiempo de lectura.

Recordó su experiencia acelerada: “Siempre fui la de cambiarme de ropa en el auto entre eventos y la facultad, corriendo de un lado a otro”. Confesó haber considerado dejar la carrera en momentos difíciles, pero también resaltó lo enriquecedor de su trayecto académico.

Latorre enfatizó las habilidades adquiridas durante su formación: “Esta carrera me dio muchísimo más que un título: responsabilidad, organización y buena comunicación”.

A pesar de su logro, expresó incertidumbre sobre su futuro profesional. “Hoy sé que probablemente no ejerza, y que mi futuro está en otro lado. No fue lineal, ni perfecto, pero fue mío. Soy abogada. Ese título siempre tendrá un lugar en mi corazón”, concluyó.