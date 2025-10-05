Filchel: “La policía de Santa Fe cambió su estructura y salió a la calle”

El director general de Policía Lic. Daniel Filchel, fue entrevistado en el programa Santa Fe Policiales, que conducen Verónica Ensinas y Danilo Chiapello en CyD Litoral. Allí repasó los ejes centrales del “método policial” y, sobre todo, los cambios introducidos en la institución.

“El plan fue pensado y diseñado por el gobernador y el ministro de Justicia y Seguridad. Se trata de una estrategia integral que modificó la forma de trabajar de la policía”, destacó Filchel al inicio de la entrevista.

Uno de los puntos más relevantes que señaló es la creación de estaciones de policía. Estas nuevas estructuras reemplazan a las comisarías y a las jefaturas zonales, lo que implica un reordenamiento profundo de los recursos humanos y materiales de la fuerza.

Según explicó, la idea es concentrar en cada estación todas las áreas de apoyo que intervienen en un procedimiento: médicos, gabinetes de identificación, espacios de detención y oficinas administrativas. “Así, cuando un móvil detiene a una persona, en un mismo lugar puede resolverse todo el proceso de manera más rápida y eficaz”, remarcó.

La policía vuelve a la calle

Filchel subrayó que uno de los objetivos centrales fue sacar la policía a la calle. Durante años, un número significativo de agentes cumplía funciones administrativas. Con el nuevo modelo, esas tareas se concentraron en las estaciones y el personal fue redistribuido en el territorio.

“La sociedad reclamaba ver más policías patrullando. Hoy, gracias al reordenamiento, los efectivos están en lugares estratégicos, más cerca de los vecinos y con tiempos de respuesta más cortos”, dijo.

Además, se implementó un nuevo régimen laboral de 12 horas de trabajo por 36 de descanso, que reemplazó esquemas anteriores. Según Filchel, este cambio permitió una mejor organización del servicio y redujo el ausentismo.

La ciudad de Santa Fe, ejemplificó, fue dividida en 40 cuadrantes. Cada uno cuenta con un móvil asignado, lo que asegura que la respuesta al llamado al 911 sea más rápida y eficiente.

Un despliegue por capas

Otro de los cambios clave fue la aplicación de un sistema de despliegue operativo en tres capas. La primera responde a la demanda ciudadana a través del 911. La segunda, focalizada, se basa en el análisis semanal del mapa del delito, lo que permite concentrar recursos en barrios críticos.

“La segunda capa es dinámica porque el delito muta. Si en una semana un barrio tiene más robos, se interviene allí. A la siguiente, tal vez haya que trasladarse a otro sector. Eso hace que la estrategia esté siempre actualizada”, explicó Filchel.

La tercera capa, en tanto, se destina a grandes eventos culturales y deportivos, como partidos de fútbol. Allí se asignan recursos específicos que no afectan el servicio de patrullaje habitual.

Resultados y expansión

Según Filchel, las modificaciones ya muestran resultados medibles. Los delitos predatorios se redujeron un 25% en toda la provincia y los homicidios dolosos descendieron un 50% respecto a 2023.

En un primer momento, la estrategia se aplicó en Rosario y en Santa Fe capital, pero luego se expandió a Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, San Lorenzo, San Justo y Garay. “Vamos sumando departamentos porque los resultados son positivos”, afirmó.

El subjefe aseguró que la clave del plan es la coordinación entre las áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad, las fiscalías y el personal en territorio. “Es un cambio de paradigma. La policía dejó de ser una estructura estática para convertirse en un cuerpo dinámico, enfocado en la prevención y la proximidad con el vecino”, concluyó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.