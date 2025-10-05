Franco Colapinto hizo una carrera aceptable en Singapur

Franco Colapinto finalizó en la 16° posición en el Gran Premio de Singapur, la 18ª fecha de la Fórmula 1, lo que evidencia que las expectativas no se cumplieron. La estrategia del equipo Alpine consistía en realizar dos paradas y depender de un posible auto de seguridad para optimizar sus cambios de neumáticos, pero esta posibilidad nunca se materializó.

El piloto argentino, que había llegado a estar en la 12° posición, perdió ritmo y velocidad en las últimas vueltas. Siguiendo la misma táctica que otros pilotos como Max Verstappen e Isaac Hadjar, Colapinto salió con neumáticos blandos debido a la lluvia previa a la carrera, que había reducido la temperatura del circuito a 33°C.

Durante las primeras vueltas, Colapinto, igual que en su carrera anterior con Williams, avanzó posiciones, superando a rivales como Lance Stroll y Yuki Tsunoda. Sin embargo, en la vuelta 14, el equipo cambió su estrategia cuando Tsunoda y Gabriel Bortoleto entraron a boxes para montar neumáticos duros. Colapinto siguió un enfoque arriesgado, eligiendo materiales intermedios, lo que le costó más tarde. Regresó a pista en la 18° posición, detrás de Tsunoda y Bortoleto.

A medida que avanzaba la carrera, Colapinto subía posiciones, aprovechando el desgaste de otros pilotos. Pese a esto, su lucha por un resultado mejor se tornó complicada debido a la falta de oportunidades para adelantar en la pista. Con la carrera transcurriendo sin incidentes que justifiquen un Safety Car, Colapinto se mantuvo con la esperanza de una neutralización que nunca llegó.

Finalmente, en la vuelta 59, el piloto argentino perdió tres posiciones más, terminando 16° y cerrando un fin de semana poco fructífero para él y su equipo. Russell ganó de manera convincente, seguido de Verstappen y Norris. La estrategia de Alpine no tuvo el resultado esperado.