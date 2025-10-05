George Russell ganó en Singapur y McLaren se consagró bicampeón

El Gran Premio de Singapur, celebrado el fin de semana, fue un espectáculo emocionante en la Fórmula 1. George Russell, piloto británico de Mercedes, ganó la carrera tras salir desde la pole position. Esta victoria marca el quinto triunfo de su carrera y el segundo en la temporada, superando a Max Verstappen de Red Bull y a Lando Norris de McLaren.

Por otro lado, McLaren se proclamó campeón de Constructores por décima vez en su historia y por segundo año consecutivo. Oscar Piastri, actual líder del campeonato, finalizó cuarto, lo que resultó fundamental para el equipo, que necesitaba apenas 13 puntos para conseguir el título. Con el podio de Norris y la actuación de Piastri, McLaren logró superar ampliamente la cifra requerida.

Fundada en 1966, la escudería británica obtuvo su primer título en 1974 y destacó con una notable racha de éxitos entre 1988 y 1991, logrando cuatro coronas consecutivas. Su última conquista había sido en 1998. Ahora, con el sólido desempeño de Norris y Piastri, McLaren reafirma su legado en la Fórmula 1.