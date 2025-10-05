Scaglia: “Santa Fe tiene un modelo de salud pública que se destaca en el país”

En el Centro de Salud Nº 18 San Fernando de Granadero Baigorria, se realizó el acto de apertura de sobres para la reforma, rehabilitación y refuncionalización del edificio, uno de los cinco efectores provinciales de atención primaria de la localidad. Las mejoras serán financiadas con fondos del Ministerio de Salud de la provincia, con un presupuesto oficial de $174.243.759,24 y un plazo de ejecución de 180 días.

Antes de la lectura de las ofertas, la vicegobernadora Gisela Scaglia agradeció al intendente, a los concejales, al personal y a la comunidad que reclamaba la obra desde hacía años. Señaló que “el Gobierno de Santa Fe tiene cuentas equilibradas y recursos ordenados para dar respuestas a los santafesinos” y subrayó: “Vamos a transformar este espacio para que sea un lugar distinto, con las comodidades que necesitan el personal y los vecinos. Queremos que se sienta la presencia y la cercanía de este gobierno en cada acción”.

Scaglia remarcó además que “Santa Fe es imparable” y que, a diferencia de la Nación, la Provincia “no abandona la salud pública”, sino que sigue destinando recursos a este pilar fundamental. Recordó que la pandemia mostró que “la salud es lo primero” y reafirmó el objetivo de convertir a Santa Fe en “un modelo de salud pública en Argentina”.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, evocó su formación en el Hospital Escuela Eva Perón y su práctica final en el Centro de Salud Remanso Valerio, ambos en Granadero Baigorria. Consideró “movilizador” regresar a esos espacios y destacó que, pese a la falta de obras, el equipo mantuvo su compromiso con la atención. “El primer nivel de atención debe ser revalorizado y por eso es un objetivo central de nuestra política sanitaria”, afirmó.

Por su parte, el intendente Adrián Maglia agradeció la inversión provincial. Señaló que el centro “funciona bien, pero necesitaba refuncionalizarse”, y destacó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro. “Se trata de obras necesarias para vivir mejor, porque de eso se trata la política”, sostuvo.

Reforma integral

El director de Arquitectura del Ministerio, Lisandro Vaccaro, explicó que el proyecto contempla la reforma de enfermería, vacunatorio y office, con mejoras en iluminación, ventilación natural y conectividad de los espacios. También incluye reparaciones en cimientos, reemplazo de pisos, renovación de instalaciones sanitarias, eléctricas y de datos, colocación de equipos de aire acondicionado, accesibilidad, nuevas ventanas con rejas de seguridad, mobiliario y pintura integral.

El coordinador de Atención Primaria de la Salud, Juan Pedro Bonifazzi, destacó el largo recorrido del expediente. “Hemos trabajado durante más de siete años solicitando estas mejoras. Hoy es un día de alegría para un equipo que, además de atender, desarrolla actividades comunitarias y acompaña a quienes más lo necesitan”, expresó.

En la licitación se presentaron cinco empresas: OFG y WMC ($2 54.689.350), Al Servicio SRL ($ 201.790.664,44), Diarq Construcciones SRL ($ 168.917.180,74), Deprop SRL ($ 216.085.186,53) y Conylog SRL ($ 202.427.500,52).

El acto contó con la participación de concejales, funcionarios municipales, el subsecretario de Gestión Territorial Sur del Ministerio de Salud, Marcelo Krenz, la directora de la Región de Salud Nodo Rosario, Rosa Dutto, referentes vecinales, integrantes del equipo de gestión y personal del propio centro de salud.

CON INFORMACION DEL GOBIERNO DE SANTA FE