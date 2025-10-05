Renunció Espert y el oficialismo queda muy golpeado a 20 días de las elecciones

José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras ser acusado de recibir USD 200,000 de Fred Machado, un empresario bajo investigación por narcotráfico. A pesar de haber reafirmado su postulación en días recientes, la presión interna dentro de La Libertad Avanza, y las preocupaciones sobre el impacto de estas acusaciones en la campaña nacional, llevaron a su decisión.

El ex presidente Mauricio Macri se reunió el viernes con Javier Milei y expresó su inquietud acerca de las repercusiones que las denuncias contra Espert podrían tener en el entorno político. Macri recordó una situación similar en 2015, cuando el periodista Fernando Niembro tuvo que renunciar a su candidatura por acusaciones de corrupción.

El consejo de Macri fue que Espert se alejara de la contienda para minimizar daños. Este diagnóstico fue respaldado por otros líderes de la coalición, quienes advirtieron sobre la necesidad de distanciarse de la situación escandalosa a la luz de recientes revelaciones.

Previo a su renuncia, Espert se había reunido con Milei y había expresado su intención de seguir en la carrera, afirmando en entrevistas que contaba con el respaldo del presidente. Sin embargo, las acusaciones y un documento del periodista Hugo Alconada Mon, que evidencia una transferencia de USD 200,000 desde una empresa vinculada a Machado, complicaron su situación.

Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que Espert tendría que brindar más explicaciones ante la falta de claridad sobre el asunto. En una investigación separada, se registraron cinco viajes en avión que Espert compartió con Machado, contradiciendo su afirmación de haber volado solo una vez con el empresario. La decisión de Espert de renunciar se produce en un clima de creciente incertidumbre política.

















