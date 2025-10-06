Milei defendió a Espert y acusó al kirchnerismo de montar una operación

Milei defendió la honorabilidad de Espert y acusó al kirchnerismo de montar una operación en su contra.

Señaló que Espert actuó en el sector privado y que su renuncia demuestra responsabilidad histórica.

Confirmó que Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Ratificó el rumbo económico y aseguró que la inflación desaparecerá entre julio y agosto de 2026.

Anunció reformas tributaria y laboral para impulsar crecimiento y empleo.

Negó internas en su entorno y destacó coincidencias con Mauricio Macri en temas de reformas estructurales.

El presidente Javier Milei salió nuevamente a respaldar a José Luis Espert tras su renuncia como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y apuntó de lleno contra el kirchnerismo, al que acusó de “montar operaciones” en su contra. Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, el mandatario justificó la salida del economista y reafirmó que “no tengo dudas de la honorabilidad del profe Espert”.

Milei explicó que las acusaciones públicas contra Espert, vinculadas con el empresario Federico “Fred” Machado, condenado por narcotráfico, fueron parte de una maniobra política destinada a desgastar al oficialismo en plena campaña electoral. “En lugar de estar discutiendo cómo hacer que la Argentina crezca, se está discutiendo si estamos manchados o no, que además es una locura viniendo de quién viene”, dijo el Presidente.

El mandatario defendió la actuación de Espert, recordando que el contrato con Machado se realizó en el sector privado, sin relación con política. “Si alguien quiere hacer algo sucio, ¿lo hace por vía bancaria?”, se preguntó, retomando uno de los argumentos del ex candidato antes de renunciar. Según Milei, la renuncia de Espert demuestra que antepuso los intereses de la Nación y de la libertad a los personales: “Lo más maravilloso que hizo hoy fue demostrar que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad. Es un gladiador que se baja por responsabilidad histórica”.

El Presidente no dudó en apuntar contra la oposición: “Nadie les pregunta a Taiana o a Grabois por sus problemas. Además, tienen a la jefa de la banda condenada, están más sucios que una papa”. Asimismo, vinculó el caso Espert con la polémica por la criptomoneda $Libra, que derivó en investigación judicial: “Fue otra operación montada por los mismos que ahora atacan a Espert”. También se refirió a denuncias sobre el PAMI durante la gestión de Diego Spagnuolo, calificándolas de “chimentos de peluquería”.

Respecto a la sucesión en la boleta bonaerense, Milei confirmó que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre. “Lo consultamos y aceptó. Lo resolverá la Justicia Electoral. ¿Cuál es el problema de que sea alguien del PRO? Estamos en una alianza y eso muestra la nobleza del acuerdo”, señaló. En cuanto a la Comisión de Presupuesto, anticipó que Bertie Benegas Lynch podría asumir como reemplazo, aunque reiteró que tiene la mejor opinión de Santilli.

Milei también defendió su programa económico y aseguró que entre julio y agosto del año próximo la inflación desaparecerá en Argentina. Subrayó que la baja de precios, la recuperación de salarios reales y la reducción de la pobreza son señales de que su rumbo económico está dando resultados. “El populismo convirtió a un país desarrollado en subdesarrollado. Resolverlo demanda tiempo, por eso no hay que aflojar”, indicó.

En cuanto a políticas futuras, el Presidente adelantó una reforma tributaria y laboral destinada a generar empleo y crecimiento económico: “Cualquier gobernador razonable va a apoyarlo. Esto permitirá abrir más la economía y liberar recursos al sector privado”. También negó tensiones internas entre Karina Milei y Santiago Caputo, y destacó su relación con Mauricio Macri, asegurando que en sus reuniones hubo coincidencias y diferencias que pudieron resolverse.

Con estas declaraciones, Milei buscó cerrar el capítulo Espert y reafirmar su liderazgo, destacando que la Nación está por encima de cualquier persona y que el rumbo económico y político de su gobierno continuará firme hacia las elecciones legislativas.