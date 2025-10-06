Bullrich subrayó que para LLA la prioridad son los argentinos

Patricia Bullrich respaldó a José Luis Espert tras su renuncia a la candidatura a diputado nacional.

Replicó las palabras de Javier Milei: “Los argentinos primero, porque no somos iguales”.

Reconoció que Espert dio explicaciones públicas sobre los aportes de campaña y mostró sinceridad.

Insistió en que La Libertad Avanza y el PRO deben brindar todas las aclaraciones necesarias a la sociedad.

Reafirmó el respaldo al proyecto político del oficialismo y al liderazgo de Milei.

Subrayó la prioridad de la Nación sobre los intereses individuales y la importancia de garantizar el cambio.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad, Patricia Bullrich, se pronunció tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, reafirmando su respaldo al economista y la línea política del oficialismo. En su mensaje, replicó las palabras del presidente Javier Milei y enfatizó que “los argentinos primero, porque no somos iguales”, al tiempo que rechazó cualquier asociación con políticos corruptos.

Horas antes de la renuncia de Espert, Bullrich había solicitado al candidato aclaraciones sobre los presuntos aportes de campaña recibidos del empresario Federico “Fred” Machado, investigado por vínculos con el narcotráfico. En declaraciones públicas, la ministra aseguró que Espert “se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo”. Según Bullrich, el economista reconoció que en su momento confió en una persona que todavía no estaba imputada, destacando la sinceridad con la que se expresó tanto en su comunicado como en entrevistas posteriores.

Bullrich recordó que fue una de las primeras voces críticas dentro del oficialismo, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al solicitar mayor claridad sobre la situación de Espert. Sin embargo, subrayó que el candidato ha comenzado a dar explicaciones públicas y que continuará haciéndolo: “El lunes va a seguir aclarando, pero ya va por un camino donde no se cierra ni dice que no habla. Está empezando a hablar con el corazón”, afirmó.

La ministra insistió en que tanto La Libertad Avanza como el PRO tienen la responsabilidad de brindar a la sociedad “todas las explicaciones necesarias”, en línea con la transparencia que exige la Constitución y la publicidad de los actos de gobierno. Para Bullrich, la claridad en estos procesos es clave para mantener la confianza ciudadana y fortalecer el compromiso del espacio libertario con la ética política.

Al mismo tiempo, Bullrich reforzó los principios del oficialismo, reiterando su respaldo al proyecto político de Javier Milei. “Repito las palabras del Presidente: La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”, destacó. Con esta declaración, la ministra buscó marcar la línea de equilibrio que ha caracterizado al gobierno: exigir transparencia y responsabilidad, sin dejar de valorar la honestidad y la sinceridad de quienes forman parte de su espacio político.

La postura de Bullrich refleja un intento de consolidar la cohesión interna del oficialismo ante un episodio que generó tensión y atención mediática, y al mismo tiempo proyectar un mensaje de firmeza frente a la oposición. Su enfoque combina crítica constructiva, apoyo público a Espert y reafirmación de los objetivos estratégicos del gobierno de Milei, priorizando siempre el interés de la Nación por sobre las controversias individuales.

En resumen, Bullrich destacó que la situación de Espert debe manejarse con responsabilidad, diálogo y transparencia, al tiempo que reafirmó el respaldo del oficialismo a su candidato y la continuidad del rumbo político y económico que plantea La Libertad Avanza. Su intervención busca transmitir un mensaje de unidad, legitimidad y compromiso con la ciudadanía, en un contexto de fuertes debates internos y expectativas de cara a las elecciones legislativas de octubre.