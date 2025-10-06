Leandro Paredes, tras el 5-0 ante Newell’s

Después de la contundente victoria de Boca Juniors por 5-0 sobre Newell's, Leandro Paredes se pronunció en zona mixta, destacando la importancia del triunfo y el respaldo al cuerpo técnico dirigido por Miguel Ángel Russo, quien enfrenta un momento personal complicado.

“Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo. No es fácil atravesar este momento, y le mandamos mucha fuerza”, afirmó Paredes, subrayando la unidad del equipo.

El mediocampista también se refirió al crecimiento del equipo en las últimas fechas, a pesar de los resultados anteriores. "Hay que ir día a día e ir afianzándonos. Merecimos otros resultados en los últimos dos partidos; hoy se nos abrió el arco y estamos felices”, señaló.

Además, Paredes elogió el desempeño de los jóvenes Néstor Gorosito y Milton Delgado, quienes han sido convocados recientemente a la Selección Sub-20. “Es muy bueno que tengan este nivel y nos pueden ayudar muchísimo”, concluyó.