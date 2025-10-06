Javier Milei y Diego Santilli en Mar del Plata: primer acto de campaña bonaerense tras la renuncia de José Luis Espert

Diego Santilli tendrá este martes en Mar del Plata su primer acto de campaña bonaerense junto a Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. El legislador del PRO acompañará al Presidente y a Guillermo Francos a la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston en la ciudad balnearia del municipio a cargo de Guillermo Montenegro, otro aliado macrista de la Casa Rosada que encabezó la boleta en la quinta sección electoral en los comicios desdoblados del 7 de septiembre.



Si bien la ultima palabra la tendrá el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, este domingo por la noche Milei se refirió a Santilli como el nuevo primer candidato a diputado nacional. El jefe de Estado se mostrará en horas del mediodía junto al "Colo" en la localidad de General Savio donde la empresa Lamb Weston, una gigante a nivel mundial en el mercado de papas fritas congeladas, abrirá una nueva planta con una inversión de U$S 300 millones. Más tarde, Milei realizará una actividad de campaña también junto a Santilli ya en la ciudad de Mar del Plata donde encabezará una caminata por la calle Güemes.

Diego Santilli, al frente

La Libertad Avanza aspira a resetear la campaña en la provincia de Buenos Aires dandole a Santilli la centralidad política para intentar achicar la diferencia de casi 14 puntos que el peronismo obtuvo en los comicios desdoblados de septiembre. Mientras el presunto narco escándalo que vinculaba a Espert con el empresario detenido y acusado de narcotráfico, Fred Machado, escalaba de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, en Casa Rosada manejaban encuestas que hundían a la marca libertaria entre 18 y 20 puntos por debajo de Fuerza Patria.

Ese virtual "Cromañón" electoral es el que motivó el volantazo político del domingo por la noche que se tradujo en la renuncia de Espert a la candidatura para ser reemplazado por Santilli en medio de un marcado asialmieto de Milei dentro del gabinete ante el reclamo de Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos y hasta Mauricio Macri parta bajar al "Profe" de la boleta libertaria en la provincia de Buenos Aires. El expediente de Espert no sólo dejó en estado de virtual parálisis la campaña bonaerense en el principal distrito electoral del país sino que además había viciado el tratamiento del Presupuesto 2026 en la comisión presidida por el ahora renunciado candidato y hasta había metido ruido en las negociaciones de Luis "Toto" Caputo con Washington para cerrar un paquete de salvaje financiero a través de un swap con el Departamento del Tesoro.

El show de Javier Milei

Milei y Santilli tendrán sin embargo esta tarde en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos su primera foto de familia durante el show, con recital incluido, de presentación del segundo libro del Presidente donde La Libertad Avanza volverá a realizar una puesta en valor de la agrupación Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo. El jefe de Estado ingresará al escenario custodiado por la organización juvenil a cargo de Agustín Romo y del influencer libertario Daniel Parisini, alias Gordo Dan, portando los tradicionales estandartes púrpuras de las Fuerzas del Cielo.

Fue justamente Santiago Caputo el primero en comunicarse el domingo por la tarde con Santilli para adelantarle la renuncia de Espert y consultarle su predisposición para ponerse al frente de la campaña como virtual primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El legislador del PRO había pasado la mañana en la localidad de San Nicolás donde acompañó a uno de sus hijos en una carrera de TC. Regresó cerca de las 16:00 a su casa en Tigre y mientras repasaba el resumen de los goles de la fecha del futbol español recibió la llamada de Caputo. Minutos más tarde atendió también a Karina Milei quien le formalizó la intención de ponerlo al frente de la boleta en reemplazo de Espert de cara a las legislativas del 26 de octubre.

El objetivo de Santilli ahora será intentar reducir a un dígito la amplia ventaja que había sacado el peronismo de Axel Kicillof el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y que se había extendido aún más a partir del narco escándalo de Espert. Un caso electoral que amenazaba con imponer una diferencia cercana a los 20 puntos e favor de Fuerza Patria, una diferencia indescontable a nivel nacional y que, de concretarse, hubiese significado una derrota segura a nivel nacional más allá de los resultados en las demás provincias teniendo en cuenta el escenario adverso que también enfrenta La Libertad Avanza en distrito como Santa Fe y Córdoba.

Primera mesa sin José Luis Espert

Parte de esta nueva estrategia comenzará a definirse hoy al mediodía en Casa Rosada en la primera reunión de la mesa bonaerense con la renuncia de Espert ya consumada. El encuentro estará encabezado por Karina Milei, Santiago Caputo y Sebastián Pareja pero contará con la participación de Santilli y del presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quienes horas más tarde, a partir de las 18 estarán en el Movistar Arena para acompañar a Milei en la presentación del libro "La construcción del milagro".

Si bien el martes estaba anunciado un acto en San Isidro, finalmente el comando de campaña de La Libertad Avanza optó por realizar una actividad en el municipio de General Pueyrredón con el intendente PRO, Guillermo Montenegro como anfitrión. En la previa del viaje de Milei del martes 14 a Washington para reunirse con Donald Trump, el Presidente estará presente en el parque industrial General Savio de Mar del Plata para participar de la apertura de la fábrica de Lamb Weston junto a ejecutivos estadounidenses en lo que representa una de las mayores inversiones de capitales extranjeros de la gestión libertaria por fuera del rubro de minería y energía.

