El nuevo jefe de Alpine opinó sobre la carrera de Colapinto en Singapur

Franco Colapinto finalizó en la 16ª posición del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, tras avanzar tres lugares en la salida. Sin embargo, el desgaste de los neumáticos afectó su rendimiento hacia el final de la carrera. En la previa, había anunciado una “estrategia loca” que le permitió salir de los últimos puestos de la parrilla.

Steve Nielsen, nuevo director de Alpine, emitió un video dirigido a los seguidores del equipo para resumir el desempeño en la competencia. En su mensaje, Nielsen felicitó a McLaren por su victoria en el Campeonato de Constructores y elogió el trabajo de Colapinto.

“Franco tuvo una buena salida y avanzó en la primera vuelta. Elegimos una estrategia agresiva desde el comienzo para intentar un undercut. Sin embargo, tuvo que gestionar un stint largo con neumáticos medios y perdió rendimiento al final debido a su degradación”, explicó Nielsen.

El desempeño del equipo Alpine en Singapur fue decepcionante, aunque Nielsen se mostró optimista para la próxima carrera en Austin, Texas. “No obtuvimos el resultado que buscábamos, pero hay aspectos positivos a resaltar. En Austin esperamos mejorar, ya que el circuito es más tradicional”, concluyó.

La próxima competencia de la Fórmula 1 se llevará a cabo el fin de semana del 19 de octubre, con el siguiente cronograma para el Gran Premio de Austin:

Viernes 17 de octubre:

Práctica Libre 1: 14:30 a 15:30

Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre:

Sprint: 14:00 a 14:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre:

Carrera: 16:00

Los horarios corresponden a Argentina.