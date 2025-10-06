Sinner se retira del Masters 1000 de Shanghai por una lesión

El Masters 1000 de Shanghai vivió un momento inesperado cuando Jannik Sinner, número dos del ranking ATP y defensor del título, se retiró en su partido de segunda ronda frente al neerlandés Tallon Griekspoor a causa de una lesión. Este imprevisto no sólo frustra las aspiraciones de Sinner, sino que también beneficia a Carlos Alcaraz, quien refuerza su posición en la cima del tenis mundial.

El partido, disputado en la pista central, comenzó favorable para Sinner, que se llevó el primer set 7-6 (3), gracias a un sólido servicio que le permitió ganar el 79% de los puntos con su primer saque y conectar nueve aces. Griekspoor, número 32 del mundo, mantuvo la competitividad en los intercambios, pero no pudo romper la defensa del italiano en ese primer parcial.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en el segundo set, cuando Sinner comenzó a mostrar signos de dolor. A pesar de recibir atención médica y de intentar continuar tras un descanso de casi diez minutos, el italiano perdió el segundo set 7-5.

El tercer set se tornó crítico. Sinner, cojeando y visiblemente afectado, perdió su servicio y, tras quedar 2-3 abajo, decidió retirarse del encuentro, abandonando la pista asistido por el cuerpo médico y con dificultad para apoyar su pierna derecha.

Según informa la agencia EFE, la lesión parece estar relacionada con el muslo derecho, aunque otros reportes sugieren que la rodilla también podría estar afectada.

La retirada de Sinner tiene implicaciones en el ranking, ya que al no poder defender los casi 1,000 puntos obtenidos en la anterior edición del torneo, pierde terreno en su lucha por el número uno. Carlos Alcaraz, actual líder, amplía su ventaja a 1,340 puntos.

Además, la derrota ante Griekspoor interrumpe una racha de seis victorias consecutivas de Sinner sobre el neerlandés y siete triunfos en Shanghai en total.

Para Griekspoor, esta victoria representa un hito importante en su carrera, ya que se convierte en el primer jugador fuera del top ten en superar a Sinner en pista rápida desde que el italiano perdió ante Ben Shelton en 2023. Con este triunfo, Griekspoor avanza a la siguiente ronda, donde se enfrentará al monegasco Valentin Vacherot.