Luisana Lopilato: de actriz a productora, reinventando su carrera en el cine

Luisana Lopilato participó esta semana en el Festival de Cine de Málaga, donde fue invitada a formar parte de Iberseries & Platino Industria, el principal evento audiovisual de habla hispana. A casi 20 años de haberse establecido como una destacada actriz en Argentina, presentó su nueva faceta como productora y reflexionó sobre su trayectoria.

Conocida por sus papeles en "Chiquititas", "Rebelde Way" y "Casados con Hijos", Lopilato admitió que su experiencia como madre le ha permitido reevaluar su carrera. En una entrevista con El País, expresó su deseo de participar en historias basadas en hechos reales, señalando que buscaba salir de su zona de confort. "Sentía que me estaban llamando siempre para lo mismo y necesitaba un desafío nuevo", afirmó.

La actriz también reconoció que, aunque valoró el apoyo de su familia durante sus inicios, ahora enfoca su carrera de manera diferente. "Soy mamá, he cambiado como mujer y la industria también ha evolucionado. Hoy hay cosas que no haría de nuevo", comentó, destacando la importancia de proteger a los niños y adolescentes en producciones audiovisuales.

Lopilato subrayó su deseo de crear contenidos que incluyan más voces femeninas, diciendo: "Me cansé de esperar a que me llamen. Pensé: ¿por qué no puedo generar esos contenidos yo misma?". Además, enfatizó que busca proyectos que le brinden satisfacción personal, especialmente al estar lejos de su familia.

Recientemente, Lopilato terminó el rodaje de dos películas: "Blue Box", un thriller canadiense, y "Neisis", un largometraje sobre la vida de Pepita la Pistolera, en la que también ejerció como productora ejecutiva. Con el apoyo de su marido, Michael Bublé, y sus hijos, la actriz continúa equilibrando su vida familiar y profesional, dejando una huella significativa en el mundo del cine. Además, expresó su sueño de trabajar con Pedro Almodóvar, admirando su trayectoria en la industria cinematográfica.