Pullaro cruzó a Espert: “Mintió y La Libertad Avanza debe dar explicaciones”

Desde la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario, donde supervisó avances en la obra financiada íntegramente por la Provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó para lanzar una fuerte crítica al diputado José Luis Espert. El economista liberal renunció a su candidatura en Buenos Aires tras quedar expuesto por vínculos con un narcotraficante requerido por la Justicia de EE.UU.

“Espert claramente mintió durante todo este proceso. Cambió su versión y terminó renunciando. Él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones por lo que figura en expedientes judiciales”, sostuvo Pullaro, que estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Gustavo Puccini.

Transparencia y responsabilidad política

Consultado por la continuidad de Espert como diputado, Pullaro fue cauto, pero firme: “No está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras. La transparencia no se declama: se practica”.

También se refirió a la posibilidad de reimprimir las boletas en Buenos Aires, algo que consideró inviable por plazos y costos. “Hablamos de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista. El Gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial”, advirtió.

Violencia política y convivencia

Pullaro fue consultado por los incidentes entre militantes de izquierda y de La Libertad Avanza durante la visita de Javier Milei a Santa Fe. “Nos preocupa cualquier hecho de violencia. Podemos tener diferencias con el presidente, pero bajo ningún concepto avalamos agresiones a sus militantes”, dijo.



“El país que queremos construir es uno donde podamos escucharnos, convivir y tolerarnos. Nadie está habilitado para ejercer violencia política”, concluyó el mandatario, reforzando su mensaje de moderación frente a la creciente polarización.

