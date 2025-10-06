LLA Rafaela dice presente en la presentación del libro del Presidente Milei “La Construcción del Milagro”

La Libertad Avanza Rafaela dice presente en la presentación del libro del Presidente de la Nación, Javier Milei. El grupo de rafaelinos partió esta mañana y sorprendió por el nutrido número de concurrentes. La delegación está presidida por los concejales electos Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra. R24N es el único medio de la ciudad en cubrir el evento. Se los pudo ver a Dellasanta y Zafra dialogando con los más importantes dirigentes libertarios a nivel país.

El jefe de Estado presentará su nuevo libro, titulado “La Construcción del Milagro”, en el que desarrolla el camino que ha recorrido hasta conducir los destinos del país desde la Casa Rosada. En el mismo escenario, brindará un show cantando junto al grupo “La Banda Presidencial”, con quienes recreará el hit "Panic Show" de La Renga, que lo identifica, entre otros temas. Como corolario de la presentación, Milei volverá a dirigirse a los miles de militantes que lo escucharán in situ y a aquellos que seguirán la transmisión del acto.

Además, Milei ingresará escoltado por “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación militante que apoya el gobierno libertario.

El acto tiene como argumento principal la presentación de “La Construcción del Milagro”, el nuevo libro del presidente Javier Milei. La cita, organizada por la editorial Hojas del Sur, no solo marca el lanzamiento de una obra de 575 páginas, sino que se perfila como un acto central en la estrategia electoral y simbólica del presidente argentino.

“La construcción del milagro” es una obra íntegramente escrita por Milei y, según fuentes vinculadas a su redacción y presentación, mantiene un vínculo conceptual con la biografía autorizada “Milei. La revolución que no vieron venir”, de Marcelo Duclos y Nicolás Márquez. En este nuevo libro, el presidente amplía y profundiza sus discursos emblemáticos a través de mini ensayos que trascienden la lógica militante, formulando una declaración de principios filosófico-políticos.

El contenido se estructura en tres capítulos: “De la teoría a la realidad”, “Bases económicas y filosóficas” y “El caso argentino, la construcción del milagro”. Los prólogos, a cargo del diputado Bertie Benegas Lynch y de Marcelo Duclos, establecen el tono general de la obra, que expone la visión de una Argentina transformada por la libertad y la reducción del Estado. Según fuentes involucradas en la producción, el libro evita el análisis técnico y enfatiza que el debate central reside en las ideas y los valores, no en las estadísticas: “No hay planillas de Excel”, explicaron.