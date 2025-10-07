Pagano acusa al oficialismo de perder identidad tras la salida de Espert

Marcela Pagano acusó al oficialismo de desplazar a José Luis Espert tras una encuesta desfavorable.

Denunció que La Libertad Avanza atraviesa una “crisis de identidad” y pérdida de rumbo político.

Cuestionó la designación de Karen Reichardt y advirtió sobre la falta de consenso interno.

Criticó la eventual candidatura de Diego Santilli y señaló incoherencias ideológicas en el oficialismo.

Aseguró que el Gobierno incumplió promesas de campaña y enfrenta denuncias por presunta corrupción.

Reclamó que Espert renuncie a su banca, al considerar que “ya no tiene autoridad política”.

La diputada nacional por Coherencia, Marcela Pagano, encendió la polémica con duras críticas al oficialismo luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura legislativa. Según la legisladora, la decisión de desplazar al economista liberal respondió a una estrategia electoral impulsada desde el entorno más cercano al presidente Javier Milei, tras conocer una encuesta que ubicaba al candidato veinte puntos por debajo en intención de voto. “Lo corrieron al propio presidente cuando Karina Milei y Santiago Caputo le llevaron una encuesta donde lo mostraban veinte puntos abajo”, denunció Pagano en diálogo con CNN Radio.

Las declaraciones de la diputada exponen una nueva fisura dentro del oficialismo, en un momento en que La Libertad Avanza atraviesa un proceso de reacomodamiento interno. Pagano, que integró las filas libertarias antes de sumarse al bloque Coherencia, describió un panorama de “crisis de identidad” dentro del movimiento. “A La Libertad Avanza la veo tan rara que no la reconozco. Se perdió la identidad, se perdió el norte, se perdieron los discursos, se perdieron las banderas”, sostuvo, en alusión a lo que considera un desvío de los principios fundacionales del espacio.

El reemplazo de Espert por Karen Reichardt generó tensiones adicionales. Pagano expresó su desconfianza hacia la nueva figura: “Le deseo un próspero futuro a Karen Reichardt, pero si no la quiere el propio espacio, evidentemente harán lo que hicieron con Espert”. La legisladora advirtió que la decisión no fue consensuada y que refleja un funcionamiento verticalista dentro del oficialismo, donde las decisiones pasan por el reducido núcleo que rodea al presidente.

En relación con la incorporación de Diego Santilli como eventual candidato, Pagano profundizó su análisis sobre la pérdida de coherencia ideológica de La Libertad Avanza. “No le queda la bandera de la libertad ni la de libertario. El discurso anarcocapitalista no le queda”, afirmó, al tiempo que cuestionó la coherencia del discurso oficial. “¿Realmente Santilli nos va a hablar de casta? Se desdibujó esa Libertad Avanza que lo llevó al presidente a ganar en 2023”, señaló, en referencia al exdirigente del PRO y su vínculo con Cristian Ritondo.

Para la diputada, la salida de Espert y las nuevas incorporaciones no solo implican un reacomodamiento electoral, sino también un giro político que puede tener costos importantes. “El oficialismo priorizó la estrategia de campaña por sobre las ideas. Esto no es una competencia de nombres, sino un plebiscito sobre la gestión del Gobierno”, analizó Pagano, quien sostuvo que el movimiento libertario perdió la brújula que lo había distinguido durante su ascenso al poder.

Pagano también apuntó contra la gestión de Javier Milei, denunciando que “mucho de lo que se había prometido en campaña no se hizo y se hicieron cosas que van en contra de las banderas que se levantaron”. A su juicio, los incumplimientos se reflejan tanto en la situación económica como en los crecientes escándalos por presunta corrupción. “Seguimos votando emergencias porque no tenemos presupuesto para discutir partidas”, advirtió, en un tiro directo al Ministerio de Economía y al propio Congreso, que aún no aprobó un presupuesto formal para el ejercicio vigente.

Finalmente, la diputada se refirió al futuro político de José Luis Espert tras su retiro de la contienda electoral. En su opinión, el economista debería renunciar también a su banca. “No tengo dudas. Hoy no puede ocupar ese lugar porque no tiene la autoridad que se necesita para hacerlo”, concluyó Pagano, en un mensaje que reaviva las tensiones dentro del oficialismo y abre interrogantes sobre el rumbo de La Libertad Avanza de cara al próximo año electoral.