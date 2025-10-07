Milei convocó a una multitud en el lanzamiento de su libro en el Movistar Arena y los libertarios de Rafaela dijeron presente

El presidente Javier Milei realizó un evento multitudinario en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde miles de seguidores de su movimiento, Las Fuerzas del Cielo, asistieron al lanzamiento de su nuevo libro, La construcción del milagro. La jornada se caracterizó por un espectáculo musical que fortaleció el vínculo entre el mandatario y su base de apoyo.

La velada comenzó pasadas las 20:30, con el estadio lleno y en penumbra, cuando comenzó a sonar “Gonna Fly Now”, el tema emblemático de Rocky. A su entrada, Milei fue recibido con vítores y gritos ensordecedores. Al subir al escenario, el sonido del shofar, un símbolo espiritual en sus eventos, marcó su llegada. La música de Panic Show, de La Renga, llenó el recinto, intensificando la ovación del público.

Milei agradeció a las Fuerzas del Cielo y compartió un mensaje que combinó mística y política: “La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo”.

El show continuó con versiones energéticas de clásicos del rock argentino, como “Demoliendo Hoteles” de Charly García y “El rock del gato” de Los Ratones Paranoicos. Sorprendió al público al interpretar “Libre” de Nino Bravo, con referencias al comunismo y la caída del Muro de Berlín. Además, adaptó la letra de "Tu vicio", proclamando: “¡Soy un liberal!”.

Milei fue acompañado por su banda, compuesta por colaboradores y legisladores cercanos, incluyendo a los diputados Lilia Lemoine y Alberto Benegas Lynch. Mientras el mandatario mezclaba música con consignas políticas, el público vitoreó “¡Libertad!”.

El ambiente se mantuvo electrificado, con cánticos contra el kirchnerismo. Milei se unió a la multitud en gritos como “¡Cristina tobillera!” y “Y ya lo ve, es para Cristina que lo mira por TV”, añadiendo: “¡Desde su prisión domiciliaria!”, lo que provocó un fuerte aplauso del público.