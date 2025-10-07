La salud de Miguel Ángel Russo: pronóstico reservado

La salud de Miguel Ángel Russo genera preocupación en Boca Juniors. El técnico de 69 años se encuentra internado en su hogar en Buenos Aires debido a un cuadro de debilidad, lo que le impide dirigir al equipo presencialmente. A pesar de su situación, mantiene contacto constante con su cuerpo técnico y los jugadores.

Este lunes, Boca Juniors emitió un comunicado oficial: "Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club". El mensaje, breve pero preocupante, fue divulgado a través de las redes sociales del club.