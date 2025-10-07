La Selección Argentina inicia su preparación en Miami para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico

La Selección Argentina ha comenzado su preparación en Miami para dos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico. El primer encuentro será este viernes en el Hard Rock Stadium, donde, según el entrenador Lionel Scaloni, alineará a un equipo mayoritariamente titular, incluyendo a Lionel Messi desde el inicio.

El plantel realizó su primer entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami, donde Messi fue recibido por Claudio Tapia, presidente de la AFA. Aunque se espera que el capitán juegue desde el comienzo, Scaloni planea rotar jugadores y probar diferentes opciones durante la gira. El segundo amistoso está programado para el lunes 13 de octubre en Chicago, contra Puerto Rico en el Soldier Field.

Messi llega en excelente forma tras destacar con el Inter Miami, donde ha anotado cinco goles y proporcionado siete asistencias en seis partidos. Su última actuación con la Selección fue un doblete en la victoria 3-0 sobre Venezuela en el Monumental. Esta gira es una oportunidad para que Scaloni afiance el rendimiento del equipo y comience a definir los nombres que participarán en el próximo Mundial.